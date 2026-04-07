Arranca peso con ganancia; tipo de cambio cotiza en $17.74

La moneda nacional inició la sesión con una ligera apreciación, al cotizar alrededor de $17.74 pesos por dólar, lo que representa un avance de 0.13% o $2.3 centavos.

Durante el inicio de la jornada, el tipo de cambio alcanzó un máximo de $17.8009 y un mínimo de $17.7076 pesos por dólar, en un contexto marcado por el debilitamiento del dólar estadounidense.

Asimismo, en el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, mientras los inversionistas evalúan el rumbo del conflicto en Irán.

La incertidumbre radica en la posibilidad de que la guerra concluya en el corto plazo o, por el contrario, escale y prolongue el cierre del estrecho de Ormuz, generando disrupciones en el suministro energético global.

En este sentido, hoy a las 18:00 horas (centro de México) se cumple el plazo establecido por Estados Unidos para que Irán reabra el estrecho.

De no cumplirse, se ha advertido sobre posibles ataques a infraestructura clave.

A la par, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en redes sociales que “hoy por la noche morirá una civilización completa”, lo que incrementa la tensión y la expectativa en los mercados. Además, durante la noche continuaron los ataques contra Irán.

De acuerdo con reportes, Estados Unidos impactó más de 50 objetivos en la isla de Jarg, punto estratégico para las exportaciones petroleras del país.

No obstante, los ataques se habrían concentrado en objetivos militares, lo que no elimina el riesgo de volatilidad en los mercados financieros.

En cuanto al comportamiento de divisas, el peso mexicano se ubicó en la décima posición entre las monedas más apreciadas dentro de la canasta amplia de principales cruces.

Las divisas con mayores ganancias fueron el won surcoreano con 0.67%, la corona noruega con 0.38%, el yuan chino con 0.27%, el dólar australiano con 0.26%, el euro con 0.21% y la corona danesa con 0.20 por ciento.

Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron la corona sueca con 0.63%, la rupia de Indonesia con 0.33%, el peso chileno con 0.26%, el franco suizo con 0.19%, el real brasileño con 0.16% y el dólar neozelandés con 0.16 por ciento.

El petróleo también gana

En el mercado de materias primas predominaron las ganancias, impulsadas por el temor a un escalamiento del conflicto en Medio Oriente.

El petróleo WTI inició la sesión en $116.13 dólares por barril, con una ganancia de 3.31%, alcanzando un máximo de $116.56 dólares y acumulando tres sesiones consecutivas al alza, con un avance de 15.99% en ese periodo.

Desde finales de febrero, el crudo acumula un incremento de 73.61 por ciento.

Asimismo, la gasolina en Estados Unidos cotiza en $3.34 dólares por galón, con un aumento de 0.97%, sumando tres sesiones de ganancias en las que acumula un avance de 8.05 por ciento.

Con ello, el energético mantiene una tendencia al alza y registra un incremento de 45.68% desde el inicio del conflicto.

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