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Finanzas

Wall Street abre en rojo tras rebote por cese al fuego en Irán

La Bolsa de Nueva York abrió con ligeras caídas después de que Estados Unidos condicionara el cese al fuego con la reapertura del estrecho de Ormuz

  • 09
  • Abril
    2026

Wall Street abrió en rojo este jueves al registrar ligeras caídas, después de sufrir una sesión de ebote por el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.29% hasta 47,771 unidades
  • S&P 500: baja 0.11% hasta 6.755 unidades
  • Nasdaq: baja 0.09% hasta 22,613 unidades

La Bolsa de Nueva York abrió en rojo después de que Estados Unidos condicionara el cese al fuego con la reapertura del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, las acusaciones por parte de Irán de violar parte del acuerdo, aumentó la incertidumbre en los mercados.

El acceso al estrecho de Ormuz sigue estando "restringido, condicionado y controlado" por Irán, según afirmó el director de una de las empresas petroleras de Abu Dabi.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En otros mercados, el oro subía 0.05%, hasta $4,779 dólares la onza; mientras que la plata restaba 0.71%, hasta los $74.85 dólares. 

 

 

 


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