Remesas resisten pese a endurecimiento migratorio en EUA

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias y el incremento en los controles para el envío de dinero desde Estados Unidos, los connacionales continúan siendo un pilar clave para la economía mexicana a través de las remesas.

Actualmente, un mexicano en territorio estadounidense percibe en promedio $50,000 dólares anuales y alrededor del 17% de ese ingreso se destina a envíos hacia México.

El tema cobra relevancia luego de que la administración del presidente Donald Trump anunciara nuevas medidas de supervisión para las remesas, bajo el argumento de reforzar la vigilancia sobre operaciones consideradas de riesgo y posibles vínculos con actividades ilícitas.

Advierten posibles afectaciones por nuevas medidas

Especialistas señalaron que estas restricciones podrían provocar retrasos, revisiones bancarias más estrictas e incluso afectar el flujo de recursos hacia millones de familias mexicanas que dependen de esos ingresos.

Durante el panel “Perspectivas Económicas 2026” del XXXVIII Foro Internacional IMEF, expertos destacaron que, pese a la reducción aproximada de un millón de trabajadores mexicanos en Estados Unidos entre 2004 y 2025, el flujo de remesas alcanzó cerca de $62,000 millones de dólares.

Los analistas subrayaron que estos recursos representan una aportación económica superior a la inversión de diversas empresas extranjeras en México.

Asimismo, indicaron que en Estados Unidos residen alrededor de 11.5 millones de mexicanos y cerca del 35% cuenta con un estatus migratorio irregular, sector que concentra una parte importante de los envíos de dinero.

Estados más vulnerables

Entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca figuran entre las más vulnerables ante un eventual endurecimiento de restricciones, debido a su alta dependencia de las remesas.

Los panelistas coincidieron en que México conserva ventajas competitivas gracias a su cercanía con Estados Unidos y a la integración comercial de Norteamérica.

Sin embargo, advirtieron que el país todavía enfrenta retos estructurales en materia de infraestructura energética, agua, seguridad y certeza jurídica para aprovechar plenamente las oportunidades de inversión.

En el foro participaron especialistas como Kathyrin Rooney, estratega en jefe de mercados de StoneX, y Alejandro Padilla, director de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Banorte.

Recortes en tasas podrían aplazarse hasta 2027

Durante el encuentro, los expertos estimaron que los recortes en las tasas de interés, actualmente ubicadas en 6.50%, podrían retrasarse hasta 2027 debido a un entorno global marcado por inflación persistente y presiones derivadas del gasto en infraestructura e inteligencia artificial en Estados Unidos.

Además, señalaron que México difícilmente volverá a registrar un déficit fiscal cercano al 3% en el corto plazo.

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