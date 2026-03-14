EUA rechaza que Maduro pague su defensa con fondos de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente ante una corte federal a que el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores utilicen recursos del gobierno de Venezuela para pagar su defensa legal en el proceso que enfrentan en territorio estadounidense.

La postura fue presentada en un documento de 42 páginas entregado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, como respuesta a una moción presentada por el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack.

En dicho escrito, los fiscales solicitaron al juez negar la petición de cancelar el caso y advirtieron que el uso de fondos públicos venezolanos para financiar la defensa sería contrario al régimen de sanciones vigente.

Gobierno venezolano está sancionado

El fiscal del distrito, Jay Clayton, explicó que tanto Maduro como Flores, así como el propio gobierno venezolano, se encuentran bajo múltiples sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, administradas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Estas sanciones impiden realizar operaciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense o utilizar fondos de entidades sancionadas.

Aunque la OFAC ya autorizó una licencia excepcional para que los acusados puedan pagar a sus abogados privados, esta autorización solo permite utilizar recursos personales, no dinero de un gobierno que también está sancionado.

Según el documento judicial, la normativa prohíbe expresamente usar fondos de una entidad sancionada para cubrir honorarios legales de otra persona sancionada.

EUA insiste en que Maduro no es presidente

Otro de los argumentos presentados por los fiscales es que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, por lo que tampoco tendría derecho a utilizar recursos públicos del Estado venezolano.

La defensa había presentado un documento que sostenía que el gobierno venezolano está obligado a cubrir los gastos legales de sus funcionarios en conflictos internacionales.

Sin embargo, los fiscales señalaron que Estados Unidos considera ilegítimo al gobierno encabezado por Maduro, por lo que no aplicaría ese supuesto beneficio.

El documento incluso menciona que el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció recientemente a Delcy Rodríguez como la mandataria en funciones de Venezuela.

Finalmente, los fiscales sostuvieron que la solicitud de la defensa para cancelar el proceso es desproporcionada y propusieron que la Corte realice una revisión de las finanzas personales de Maduro y Flores.

Si se determina que no cuentan con recursos suficientes para pagar a un abogado privado, el tribunal podría asignarles un defensor público, como ocurre en otros procesos penales en Estados Unidos.

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