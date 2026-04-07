Wall Street remonta 2% luego de que Trump aceptó alto el fuego

Los contratos de futuros de Wall Street remontó este martes hasta 2%, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aceptará aplazar dos semanas el ultimátum impuesto contra Irán.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 2.07% hasta 47,780 unidades

: sube 2.07% hasta 47,780 unidades S&P 500 : sube 2.08% hasta 6,795 unidades

: sube 2.08% hasta 6,795 unidades Nasdaq: sube 2.33% hasta 24,938 unidades

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York avanzaron en las operaciones tras el cierre del mercado, después de que Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas el ultimátum a Irán si reabre el paso, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

En otros mercados, el oro subía un 3.38%, hasta los $4,843 dólares la onza; mientras que la plata avanzaba 6.60%, hasta los $76.73 dólares.

Trump acepta alto al fuego por dos semanas para negociar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este martes un alto al fuego de dos semanas para negociar un acuerdo de paz con Irán.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su postura tras participar en una serie de conversaciones, donde enfatizó que se llegaría a un acuerdo si la Republica Islámica de Irán acepta reabrir el estrecho de Ormuz.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump acepta alto al fuego por dos semanas para negociar con Irán

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