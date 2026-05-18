Wall Street abre mixto en espera de avances entre EUA e Irán

Wall Street abrió mixto este lunes en espera de posibles avances realizados entre Estados Unidos e Irán para disolver el conflicto en Medio Oriente.

Esto ocurre después de que Pakistán trasladara la nueva propuesta de paz de Irán a Washington.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.06% hasta 49,498 unidades

: sube 0.06% hasta 49,498 unidades S&P 500 : sube 0.01% hasta 7,409 unidades

: sube 0.01% hasta 7,409 unidades Nasdaq: sube 0.33% hasta 26,489 unidades

La Bolsa de Nueva York volvió a iniciar una semana pendiente de la situación en Medio Oriente, así como de las consecuencias en el precio del petróleo.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró en una rueda de prensa el lunes que la respuesta de Teherán a la última propuesta de Estados Unidos.

Esto sucede después de que el propio presidente Donald Trump extendiera de forma indefinida el alto el fuego, tras cumplirse la primera tregua pactada. Con el fin de dar tiempo a la negociación con Teherán hasta que se presente una propuesta.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En otros mercados, el rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos restaba un poco respecto al cierre del viernes, cuando anotó niveles no vistos desde 2007.

El oro subió 0.41% hasta los $4,580 dólares por onza, mientras que la plata contaba con un aumento del 0.87% para cotizar hasta los $78.22 dólares.

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