Finanzas

Canasta básica supera 4,800 pesos en zonas urbanas de México

El costo de los alimentos y servicios siguió al alza en febrero; el jitomate, el bistec de res y comer fuera del hogar impulsaron el incremento anual

  • 11
  • Marzo
    2026

El costo de la canasta básica en México continuó al alza y alcanzó 4 mil 877.87 pesos por persona en zonas urbanas y 3 mil 494.95 pesos en zonas rurales hasta febrero de este año, de acuerdo con datos de las líneas de pobreza por ingresos.

Las cifras reflejan un incremento anual de 4.5% en el ámbito urbano y de 4.6% en el rural, lo que significa que en un año el gasto promedio aumentó 211.22 pesos en las ciudades y 154.74 pesos en el campo.

El encarecimiento de la canasta estuvo impulsado principalmente por los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, el jitomate y el bistec de res, rubros que aportaron la mayor presión sobre el gasto de los hogares.

En el caso de las comidas fuera de casa, el incremento anual fue de 7.2%, con una incidencia especialmente marcada en zonas urbanas.

Por su parte, el jitomate registró uno de los aumentos más pronunciados, con un alza de 60.2% anual, mientras que el bistec de res subió 14.2% en el mismo periodo.

costo-promedio-de-la-canasta.jpeg

Diferencias entre zonas urbanas y rurales

En el ámbito rural, los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar también aumentaron 7.2% anual, con una incidencia de 28.5 puntos porcentuales en el valor de la canasta alimentaria.

El jitomate aportó 27.8 puntos porcentuales al incremento, seguido del bistec de res, que también registró un aumento significativo.

En contraste, en zonas urbanas estos mismos productos fueron los que más presionaron el gasto familiar, reflejando el impacto de la inflación alimentaria en el consumo cotidiano.

Suben también transporte y servicios

Los cambios mensuales de las líneas de pobreza por ingresos, que incluyen tanto alimentos como bienes y servicios, mostraron un incremento de 0.8% en el ámbito rural y 0.7% en el urbano.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T090601.580.jpg

Entre los rubros que más aumentaron destacan:

En zonas rurales:

  • Canasta alimentaria: 5.6 %
  • Transporte público: 6.6 %
  • Cuidados personales: 8 %

En zonas urbanas:

  • Canasta alimentaria: 6.5 %
  • Educación, cultura y recreación: 5.9 %
  • Transporte público: 6 %

Los datos reflejan que la canasta alimentaria continúa siendo el principal factor que presiona el costo de vida, tanto en ciudades como en comunidades rurales, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de los hogares mexicanos.


