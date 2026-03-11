Wall Street abre mixto mientras petróleo de Texas vuelve al alza

Wall Street abrió mixto este miércoles mientras que el precio del petróleo intermedio de Texas volvía a subir un 2.46 % ante los despliegues efectuados en el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.14% hasta 47,639 unidades

: baja 0.14% hasta 47,639 unidades S&P 500 : sube 0.20% hasta 6,795 unidades

: sube 0.20% hasta 6,795 unidades Nasdaq: sube 0.43% hasta 22,793 unidades

Aunque el precio del petróleo cerró este martes a la baja, el día de hoy subió 2.46%, lo que cotiza los $85.5 dólares por barril.

El bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz obliga a decenas de barcos a refugiarse en puertos fuera de sus rutas habituales, lo que requiere soluciones alternativas para completar las entregas, como el transporte por camión de contenedores, lo que aumenta los costos de logística.

Empresas como Maersk y otros grandes armadores han suspendido reservas de transportes hacia Medio Oriente y redirigido parte de su flota hacia rutas europeas.

Ante esto, los inversionistas evalúan el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos debido a que se mantienen en el mismo nivel que el mes anterior.

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable, en 2.5% en coincidencia con las estimaciones de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado de los aranceles del presidente Donald Trump.

En tanto, las acciones de Oracle se dispararon 13.37% en la apertura de Wall Street, impulsadas por la presentación de unos resultados trimestrales "excepcionales" que superaron las expectativas de los inversionistas.

