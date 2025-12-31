Carne asada para celebrar Fin de Año saldrá 10% más cara

Celebrar el fin de año con la tradicional carnita asada como "plato fuerte" ahora saldrá casi 10% más caro para los regios.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de la UANL, se detectó un alza en los principales insumos o platillos para este festejo.

Sin embargo, la carne, que es uno de los alimentos preferidos para esta fecha, mostró un aumento relevante en su precio.

Edgar Luna, director del CIE, dijo que esto se detectó a través de un monitoreo elaborado en días recientes.

“El precio de la carne que se incrementó casi 14%”, informó.

Pero, en específico, si una familia opta por la carne asada como plato fuerte de la noche de Fin de Año, el incremento es de 8.87%, considerando la carne y también otros productos u alimentos que complementan la celebración.

Como ejemplo, mencionó que si una familia opta por el sirloin para asar, le saldrá 13.82% más caro en comparación con diciembre del 2024, al pasar de $255 pesos a $290 pesos el kilo.

Por otro lado, se observa que si eligen cenar pavo, las familias enfrentarán un alza de 5.30%; si optan por un ciento de tamales, el incremento es de 5.02%, mientras que si deciden cenar pierna de cerdo, el aumento es de 2.97%.

El director del CIE resaltó que, pese a dichas alzas, también se presentó un decremento en precios de algunos insumos.

En ese sentido, mencionó la caída de 30% en el precio de la cebolla y de 48% en el tomate.

Añadió que los incrementos en los precios de algunos productos rebasan la tasa de inflación de 3.0% pronosticada como meta por el Banco de México.

“Se ve un ligero incremento por encima del objetivo de Banxico; en ese sentido, la cena será más cara con respecto al 2024”, puntualizó.

