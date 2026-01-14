Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_13_at_11_45_04_PM_4f20b2c715
Finanzas

Da NL batalla al empleo informal; se reduce 6%

El estado registró una tasa de informalidad laboral de 34.2%, colocándose como la segunda más baja del país y solo superior a la reportada en Coahuila con 33.3%

  • 14
  • Enero
    2026

Nuevo León está dando batalla al tema de la informalidad.

Para muestra es que en el último par de años ha logrado bajar al menos un 5.56% el número de trabajadores que laboran en esta condición.

De acuerdo con la Coparmex en el estado, por segundo año consecutivo y considerando hasta el tercer trimestre del 2025, el número de trabajadores ocupados en la informalidad en Nuevo León disminuyó en -1.10% anual, al pasar de 1,011,205 en 2024 a 999,988 en igual lapso de 2025.

Si se compara con los 1,058,964 trabajadores subordinados bajo las órdenes de un patrón en la informalidad registrados en 2023, la disminución alcanza cerca del 6 por ciento.

“La caída de las personas que salieron de la informalidad laboral en Nuevo León provino principalmente del renglón de trabajadores de 65 años y más”, refirió la Coparmex, a través de un análisis basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Y es que, añadió, del tercer trimestre de 2024 al mismo periodo del año, un total de 15,525 trabajadores adultos mayores salieron de las filas de la informalidad. 

De forma paralela, la ENOE indica también que, en el mismo periodo, aumentaron en las filas de la formalidad en Nuevo León un total de 38,256 trabajadores. 

Al analizar el renglón que absorbe el mayor número de trabajadores en la informalidad, se observa que es el de 25 a 44 años de edad, con 385,815 personas.

Del tercer trimestre del 2024 al mismo periodo del año pasado, esa cifra aumentó en 2,053 personas. 

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, aplaudió la disminución del número de trabajadores en informalidad laboral, pero sobre todo que el mercado laboral formal tenga la capacidad de atraerlos. 

“En Nuevo León destacamos por tener una de las tasas de informalidad laboral más bajas del país y que, en términos absolutos, disminuya el número de trabajadores y, por consecuencia, el número de familias que dependan de un ingreso laboral informal; es mejor aún”, añadió. 

Cabe mencionar que Nuevo León, en el tercer trimestre del 2025, registró una tasa de informalidad laboral de 34.2%, mientras que en el mismo periodo del año anterior había sido de 34.9 por ciento.

Esta tasa fue la segunda más baja del país, solo superior a la de Coahuila, que fue de 33.3% de la población ocupada.

Escenario a nivel nacional

La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 55.4%, un nivel que, si bien refleja un desafío estructural, permanece por debajo del máximo histórico de 59.8% registrado en el cuarto trimestre de 2009.

En ese sentido, la Secretaría del Trabajo señaló que solo el 44.6% de la población ocupada en México cuenta con un empleo formal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al tercer trimestre de 2025.

La dependencia indicó que esta proporción equivale a un total de 26.5 millones de personas.

El Inegi describe como sector informal a todas aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, principalmente pequeños negocios o micronegocios familiares, sin obligaciones fiscales ni acceso a seguridad social.

Sin embargo, también se suman otros rubros como el trabajo doméstico sin contrato, las labores agropecuarias sin seguridad social y los empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

policia_fuerza_civil_ab126e76da
Reducen 39% de delitos en Nuevo León frente a registro 2025
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T123732_113_9032677601
Prevén anuncio de Donald Trump en planta de Ford Motor Company
Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_27_05_PM_3864925280
Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_14_at_9_00_38_PM_e8b6aa01fb
Adoptan elementos de PCNL a perritos rescatados en Apodaca
Whats_App_Image_2026_01_14_at_9_35_16_PM_3e99db8093
Texanos de Houston reconoce a seleccionadas mexicanas
deportes_tigres_b650d885a0
Desde el Apertura 2015, Pumas solo le ha ganado a Tigres 3 veces
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×