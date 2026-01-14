Da NL batalla al empleo informal; se reduce 6%

Nuevo León está dando batalla al tema de la informalidad.

Para muestra es que en el último par de años ha logrado bajar al menos un 5.56% el número de trabajadores que laboran en esta condición.

De acuerdo con la Coparmex en el estado, por segundo año consecutivo y considerando hasta el tercer trimestre del 2025, el número de trabajadores ocupados en la informalidad en Nuevo León disminuyó en -1.10% anual, al pasar de 1,011,205 en 2024 a 999,988 en igual lapso de 2025.

Si se compara con los 1,058,964 trabajadores subordinados bajo las órdenes de un patrón en la informalidad registrados en 2023, la disminución alcanza cerca del 6 por ciento.

“La caída de las personas que salieron de la informalidad laboral en Nuevo León provino principalmente del renglón de trabajadores de 65 años y más”, refirió la Coparmex, a través de un análisis basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Y es que, añadió, del tercer trimestre de 2024 al mismo periodo del año, un total de 15,525 trabajadores adultos mayores salieron de las filas de la informalidad.

De forma paralela, la ENOE indica también que, en el mismo periodo, aumentaron en las filas de la formalidad en Nuevo León un total de 38,256 trabajadores.

Al analizar el renglón que absorbe el mayor número de trabajadores en la informalidad, se observa que es el de 25 a 44 años de edad, con 385,815 personas.

Del tercer trimestre del 2024 al mismo periodo del año pasado, esa cifra aumentó en 2,053 personas.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, aplaudió la disminución del número de trabajadores en informalidad laboral, pero sobre todo que el mercado laboral formal tenga la capacidad de atraerlos.

“En Nuevo León destacamos por tener una de las tasas de informalidad laboral más bajas del país y que, en términos absolutos, disminuya el número de trabajadores y, por consecuencia, el número de familias que dependan de un ingreso laboral informal; es mejor aún”, añadió.

Cabe mencionar que Nuevo León, en el tercer trimestre del 2025, registró una tasa de informalidad laboral de 34.2%, mientras que en el mismo periodo del año anterior había sido de 34.9 por ciento.

Esta tasa fue la segunda más baja del país, solo superior a la de Coahuila, que fue de 33.3% de la población ocupada.

Escenario a nivel nacional

La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 55.4%, un nivel que, si bien refleja un desafío estructural, permanece por debajo del máximo histórico de 59.8% registrado en el cuarto trimestre de 2009.

En ese sentido, la Secretaría del Trabajo señaló que solo el 44.6% de la población ocupada en México cuenta con un empleo formal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al tercer trimestre de 2025.

La dependencia indicó que esta proporción equivale a un total de 26.5 millones de personas.

El Inegi describe como sector informal a todas aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, principalmente pequeños negocios o micronegocios familiares, sin obligaciones fiscales ni acceso a seguridad social.

Sin embargo, también se suman otros rubros como el trabajo doméstico sin contrato, las labores agropecuarias sin seguridad social y los empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones.

