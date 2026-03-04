Podcast
Finanzas

China fija meta de crecimiento más baja en tres décadas

La segunda economía mundial proyecta un PIB de entre 4.5% y 5% para 2026, en medio de tensiones con Estados Unidos y menor dinamismo interno

  • 04
  • Marzo
    2026

China, la segunda economía más grande del mundo, ha decidido moderar su ritmo de expansión para este año.

El Gobierno fijó una meta de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de entre 4.5% y 5%, en lo que representa el objetivo más bajo establecido desde la década de 1990.

La nueva previsión llega después de tres años consecutivos en los que las autoridades proyectaron un crecimiento de “alrededor del 5%”.

Según cifras oficiales, el PIB chino aumentó 5% en términos reales el año pasado, cumpliendo con la meta gubernamental pese a la reactivación de la guerra comercial con Estados Unidos.

El ajuste en la meta para 2026 refleja una mayor tolerancia de Beijing ante un crecimiento más débil, en un contexto marcado por un consumo interno moderado, una inversión contenida y un mercado inmobiliario que continúa estancado. Estos factores han limitado el dinamismo de la economía en los últimos años.

Al mismo tiempo, el objetivo menos ambicioso otorga a los líderes chinos mayor margen de maniobra frente a un entorno geopolítico complejo, que incluye tensiones en Medio Oriente y la posibilidad de nuevas presiones comerciales desde Washington, especialmente ante el regreso de Donald Trump a la escena política.

Pese a la desaceleración prevista, China mantiene fortalezas significativas. El país registró el año pasado un superávit comercial récord de $1,2 billones de dólares, impulsado principalmente por el sólido desempeño de sus exportaciones. Sin embargo, este crecimiento apoyado en el sector externo ha acentuado desequilibrios globales y ha generado cuestionamientos por parte de socios comerciales e instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.

En este escenario, Beijing busca equilibrar la estabilidad económica interna con sus objetivos estratégicos de autosuficiencia tecnológica y fortalecimiento de la manufactura avanzada, mientras navega un panorama internacional cada vez más incierto.


