'Pega' a manufactura de Nuevo León debilidad en economía

En la recta final del año, el sector manufacturero de Nuevo León vio afectado su desempeño por dos factores principales: la debilidad en la actividad económica y el panorama político.

Así lo arroja la “Encuesta de Expectativas Económicas” de Caintra, que además muestra que el sector manufacturero de Nuevo León continúa en contracción en sus indicadores de producción.

En el ejercicio se observa que una actividad económica débil con un 51.3% y el panorama político con 43.4% son los dos temas que más afectaron la operación de las empresas. Enseguida se observa una menor demanda externa con 33.6%, y el tema de inseguridad señalado por un 25.7% de los entrevistados.

A la lista se suma un entorno internacional adverso con 24.8% de las menciones, la logística en transporte con 16.8% y la escasez de personal calificado con 14.2 por ciento.

“En particular, el indicador relacionado con la capacidad utilizada registra la mayor contracción respecto al mes previo; el índice de nuevos pedidos también se redujo.

Los menores pedidos están asociados con un menor volumen físico de producción, así como menores inventarios e importaciones”, explicó Caintra Nuevo León.

En lo que respecta al rubro de la proporción de empresas que manifiesta haber invertido en maquinaria o equipo, en noviembre se ubicó en el 18%, cifra que se redujo respecto a la del mes anterior y la segunda más baja en el año.

