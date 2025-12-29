Podcast
Finanzas

Se dispara 10% uso de tarjetas de crédito en México

Por primera vez desde que hay registro, se alcanzaron arriba de 40 millones de contratos de tarjetas de crédito, según datos al cierre de octubre

Al concluir octubre y por primera vez desde que hay registro, el número de tarjetas de crédito en circulación otorgadas por los bancos privados en México superó 40 millones, revela información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Al cierre de ese mes, los bancos reportaron 40 millones 368,808 contratos de tarjetas de crédito, un 10.4% más respecto a los 36 millones 554,501 plásticos que circulaban en octubre de 2024. 

En la comparación mensual, el parque de tarjetas de crédito aumentó en 2 millones 201,122 plásticos, pues al concluir septiembre había 38 millones 167,686 tarjetas. Esto último significa que, en promedio, durante octubre los bancos colocaron alrededor de 71,000 plásticos nuevos al día. 

De acuerdo con expertos, el incremento del número de tarjetas de crédito se presenta en un momento en que el alza de los precios de productos básicos presiona el presupuesto de los hogares. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) refirió que cuando la actividad económica se desacelera y el poder adquisitivo de los hogares se reduce, es común que se utilicen las tarjetas de crédito como un mecanismo de corto plazo para sostener el consumo cotidiano y diferir pagos, más que para la adquisición de bienes duraderos. 

A lo anterior se suma el efecto estacional, toda vez que octubre es la antesala del inicio de la temporada de mayor consumo en el año (noviembre y diciembre), lo que lleva a los bancos a intensificar la colocación de tarjetas con la finalidad de capturar los gastos asociados a las compras de fin de año. 

La expansión del parque de tarjetas en octubre puede anticipar una mayor demanda de crédito en los meses siguientes, aun cuando el uso efectivo y los saldos se reflejen posteriormente en los indicadores de financiamiento y cartera.


