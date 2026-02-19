Resultaría Cablebús una opción de movilidad más barato y viable

Debido a que es un sistema de movilidad “muy noble”, que prácticamente no tiene efectos negativos secundarios, es más fácil de construir e incluso resulta más rentable económicamente, expertos llamaron a buscar el “cómo sí” para construir un teleférico que conecte el sector Valle Oriente de San Pedro con el Centro de Monterrey.

Este sistema, dijeron, tiene efectos multiplicadores para todos los sectores porque ayudaría a descongestionar San Pedro, pero también sacaría del aislamiento a zonas muy pobladas como las colonias de la Loma Larga que, aunque están junto a centros urbanos y financieros, no tienen conectividad.

Para ello ven que es necesario que los municipios de San Pedro, Monterrey y el estado unifiquen esfuerzos para consolidarlo.

Y es que, según un análisis, un proyecto de Metrocable, como se le llama en Monterrey, o Cablebús, como en la CDMX, es más barato por pasajero al año hasta en 41% respecto a las líneas 4 y 6 del Metro.

Según un análisis realizado por El Horizonte, el costo del metro por pasajero al año sería de alrededor de $416 pesos, considerando la inversión de $38,000 millones de pesos y una cantidad de usuarios por año de 91 millones 250,000.

En tanto, el del Cablebús sería de $296 pesos por pasajero al año, ya que costaría $2,900 millones de pesos y se estima una afluencia de 9 millones 855,000 pasajeros anuales.

Si se compara con los camiones, el Cablebús sí es más caro, pero la diferencia es que las rutas urbanas tienen la desventaja de que se atoran en el tráfico, no pueden pasar ríos y montañas y transitan por avenidas congestionadas.

El urbanista Moisés López le dijo a El Horizonte que un Cablebús no genera más contaminación ni estimula la existencia de más autos como sí sucedería con los puentes, pasos a desnivel o un nuevo túnel en la Loma Larga.

“Yo te diría que ese proyecto (de teleférico) traería más beneficios sociales, probablemente, que un túnel, que un paso elevado o que los pasos sobre la Loma Larga, por una razón: no tiene o tiene muy pocos efectos negativos secundarios".

“Si un túnel o un paso a nivel o un paso sobre la Loma Larga es exitoso, significa que va a dar muchos más autos, por lo tanto, mucha más contaminación; el Metrocable no”, detalló el urbanista.

Este miércoles, El Horizonte dio a conocer que un Cablebús le quitaría al tráfico 27,000 autos, que son el 14% de los 200,000 autos “foráneos” que circulan todos los días por las calles de San Pedro.

Este proyecto ya fue planteado desde el pasado 21 de febrero de 2024 e incluso existe un antecedente de estudio para la edificación de esta alternativa al transporte público; esta busca unir al centro regio con las colonias Independencia, La Campana, Altamira, en Monterrey, con la zona comercial de Valle Oriente en San Pedro.

Voluntad de los municipios

El urbanista Moisés López indicó que el implementar un servicio de transporte de calidad y que sea atractivo para la sociedad como este requiere del acuerdo en sociedad de las autoridades, especialmente para producir los servicios y hasta la información adecuada.

“Sí puede ser interesante, siempre y cuando las autoridades locales trabajen como socios para producir infraestructura, servicios, equipamientos, información y espacios públicos adecuados para que las personas vean este servicio como una opción atractiva y poderosa”, dijo López.

También recordó que los teleféricos pasaron de ser un atractivo turístico o utilitarios para conectar espacios de difícil acceso desde hace 20 años y ahora son una alternativa al transporte masivo con mucho éxito en América Latina.

También beneficiaría a colonias populares

De consolidar el Metrocable, la conectividad de este tendría un impacto social contundente para las colonias que se ubican en las zonas serranas como en la Loma Larga o La Campana.

Y es que la ubicación de estas casas es muy privilegiada por la cercanía con el centro de Monterrey, al igual que los comercios cercanos, pero su principal carencia es la falta de accesibilidad.

En entrevista con El Horizonte, el urbanista Moisés López explicó que el Metrocable daría la conectividad que falta en estas zonas habitacionales, dando una mejora exponencial a su calidad de vida.

Además de ser una opción que acortaría los tiempos de traslado, ya que en las principales avenidas que conectan actualmente las zonas mencionadas, un conductor tarda alrededor de 25 a 40 minutos dependiendo de la hora, mientras que el Metrocable haría el recorrido en menor tiempo.

“Tendría un altísimo impacto social en zonas de vivienda que hoy tienen cercanía, pero no acceso, que son todas las personas que viven en la Loma Larga. Ellos viven muy cerca del centro, viven muy cerca de la plaza, viven muy cerca de los parques, pero el acceso es imposible".

“De hecho, este Metrocable, la competencia directa sería Constitución, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas, pero esas vías están extremadamente congestionadas y ese recorrido normalmente lo haces 25, 30 o 40 minutos, dependiendo de la hora del día. Entonces, si el Metrocable te puede ofrecer 20 minutos, sería espectacular, muy muy muy espectacular”, comentó López.

¿Es Cablebús más rentable?

Al tomar en cuenta el costo de los proyectos y la cantidad de personas a las que les darán servicio, un análisis arroja que un sistema de movilidad como un teleférico, el cual ayudaría a descongestionar al sector Valle Oriente, de San Pedro, tendría menor costo por pasajero que otros como las nuevas líneas del Metro.





