Escena

Elvis Presley vuelve a las salas de cine con documental inédito

Baz Luhrmann presentará 'EPiC: Elvis Presley in Concert' con material restaurado del Rey del Rock y grabaciones nunca antes vistas

  • 18
  • Febrero
    2026

Elvis Presley regresa a la pantalla grande y nuevamente lo hace de la mano de Baz Luhrmann, pero ahora en forma de documental, en donde se podrá ver a la leyenda del rock and roll en imágenes inéditas y restauradas de su residencia en Las Vegas de 1970 y del Elvis On Tour de 1972.

"EPiC: Elvis Presley in Concert" llega después del éxito que el director alcanzó con la biopic Elvis en 2022, con la cual recaudó más de 288 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo ocho nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor, para el protagonista Austin Butler.

Luhrmann explicó que durante la preparación de Elvis empezó a oír de las grabaciones perdidas que supuestamente existían, aunque nadie realmente podría asegurarlo. Fue así que envió un equipo a las minas de sal de Kansas, en donde MGM almacena todos sus negativos.

“Las cintas eran míticas y era como buscar el arca perdida”, dijo el cineasta. “Se encontraron 35 horas de negativos, aunque no había cinta magnética, así que tuvimos que buscar fuentes secundarias para crear el audio”.

Para encontrar los audios adecuados, trabajó con Peter Jackson y el equipo de Park Road, quienes trabajaron en los documentales de The Beatles.

“A veces combinaba audio y video, a veces utilizaba diversos recursos, como combinar la voz original en el escenario con voces grabadas, y con eso creamos ‘un paisaje de ensueño’”, explicó el director.

El material para "EPiC", tanto en 16 mm como en 8 mm, es “sólo la punta del iceberg”, indicó Luhrmann, pues aún hay un concierto completo en Hampton Road por restaurar, pero el costo de hacerlo lo coloca como un proyecto para el futuro.

“Elvis ya forma parte de mi vida para siempre, de alguna manera estamos inextricablemente vinculados”, indicó el director.


