¿Comó solicitar el ahorro Infonavit de familiar fallecido?

Ante el fallecimiento de un familiar, los familiares de la persona pueden solicitar el ahorro del Infonavit, sean esposos, hijos, o algún familiar directo.

Ante la muerte de un familiar, en muchas ocasiones no sabemos como afrontar la situación, especialmente en cuestión de economía pues el tener que liquidar deudas, cobrar seguros, revisar ahorros etc, son trámites que, en momentos de angustia, no sabemos como resolver.



Un beneficio que pueden tener los ciudadanos, al ser trabajadores, es el Infonavit, ya sea para la adquisición de una vivienda o un espacio donde construir un hogar; lo cierto es que no en todos los casos la persona hace uso de este ahorro que se genera a lo largo de toda la vida laboral.

El Saldo de Subcuenta de Vivienda es el ahorro que adquieres durante toda tu vida laboral, es tuyo y si no contrataste un crédito, puedes retirarlo al momento de tu retiro. Evitar ser víctima de fraudes o engaños. Para más detalles ingresa en: https://t.co/7kODeowGSm pic.twitter.com/7egahIPhav — Infonavit (@Infonavit) November 4, 2022







Y por lo tanto, al fallecer, ese ahorro queda perdido con el paso del tiempo y precisamente para evitar esta situación: si eres viudo, viuda, concubino, concubina o hijo dependiente económicamente del trabajador, puedes cobrar este ahorro.



Es importante recalcar que, para ser acreedor de este ahorro, el trabajador debió de haber cumplido con 150 semanas de cotización.

Si lamentablemente tu familiar acreditado falleció y no solicitó un Crédito Infonavit, como beneficiario puedes pedir la devolución de los recursos en su Subcuenta de Vivienda. Conoce aquí los requisitos y condiciones para hacerlo: https://t.co/WqoUNR1441 pic.twitter.com/LdqNZ7gLhr — Infonavit (@Infonavit) October 30, 2022



¿Cómo puedo obtener este ahorro?



- En primera instancia se debe de ingresar a la página web de Infonavit.

- Identificar el botón de “Retiro de mi ahorro” y dar clic.

- Buscar el apartado de “Devolución a beneficiarios”, dar clic y en la ventana que nos despliegue, dar clic en “Devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda”.

- El sistema pedirá ingresar el Número de Seguro Social de la persona fallecida.

- Proporcionar datos de contacto del familiar.

- Seleccionar el Centro de Servicio Infonavit más cercano y agendar una cita.

- Presentarse a la cita en el día y hora indicada, con los siguientes documentos: resolución de pensión expedida por el IMSS, identificación oficial vigente con fotografía del beneficiario, estado de cuenta bancario a nombre del beneficiario donde se indique la CLABE Interbancaria.



La vigencia para poder pedir el retiro de recursos de la cuenta de Infonavit es de hasta 10 años.