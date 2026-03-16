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Finanzas

‘Tumba’ guerra confianza de consumidores en EUA 

El índice de la Universidad de Michigan bajó a 55.5 puntos en marzo ante temores por el alza de gasolina y el impacto económico de la guerra con Irán

  • 16
  • Marzo
    2026

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó a su nivel más bajo en tres meses en marzo, a medida que aumentaban los temores en las últimas semanas sobre el impacto de la guerra con Irán en los precios de la gasolina. 

El índice preliminar de confianza del consumidor de marzo de la Universidad de Michigan descendió a 55.5 puntos desde los 56.6 puntos de febrero.  

El periodo de la encuesta abarcó las respuestas del 17 de febrero al 9 de marzo. 

Los resultados indicaron que el sentimiento del consumidor cayó cerca de un 2%, alcanzando en el tercer mes su nivel más bajo del año. 

“Las entrevistas realizadas antes de la acción militar en Irán mostraron una mejora en el sentimiento con respecto al mes anterior, pero las lecturas más bajas observadas durante los nueve días posteriores borraron por completo esas ganancias iniciales”, puntualizó la directora de encuestas a los consumidores, Joanne Hsu. 

El informe señaló que los precios de la gasolina han ejercido el impacto más inmediato entre los consumidores, aunque la magnitud de su repercusión en otros precios sigue siendo acentuadamente incierta. 

Además, un amplio sector de consumidores de todos los niveles de ingresos, edades y afiliaciones políticas en EUA reportaron descensos en sus expectativas sobre sus finanzas personales, con una caída del 7.5 por ciento. 

Las expectativas de inflación para 2027 recabadas en marzo también pusieron fin a seis meses de descensos consecutivos en la variable, ubicándose en 3.4 por ciento. 

La lectura actual supera las observadas en 2024 y se mantiene muy por encima del rango del 2.3% al 3.0% observado en los dos años previos a la pandemia. 

Las proyecciones a largo plazo descendieron ligeramente hasta el 3.2%, más altas que en el 2025 y cerca del nivel alto de las lecturas de 2024, cuando oscilaron entre el 2.8% y el 3.2%. 

Las expectativas de inflación entre el 2019 y el 2020 se habían mantenido consistentemente por debajo del 2.8 por ciento. 

Cabe destacar que, en ambos periodos, las entrevistas realizadas después del 28 de febrero mostraron mayores expectativas de inflación que las realizadas antes de esa fecha.


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