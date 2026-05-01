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Internacional

Francia descarta intervenir en conflicto entre EUA e Irán

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró que su país no intervendrá en la guerra entre Estados Unidos e Irán

  • 01
  • Mayo
    2026

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que su país no tiene previsto participar en la guerra entre Estados Unidos e Irán, conflicto que se ha extendido por más de dos meses y que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

“Francia no tiene ninguna razón para entrar” en esta confrontación, sostuvo el funcionario, tras una gira por países clave de Oriente Medio como Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Barrot subrayó que la prioridad debe ser evitar una escalada del conflicto, especialmente ante el riesgo de que se rompa el alto el fuego entre Washington y Teherán.

“Debemos hacer todo lo posible para evitar que se reanuden las hostilidades”, señaló, al recordar que Francia no ha aprobado ni participado en esta guerra.

El canciller francés advirtió que los riesgos de intensificación del conflicto son “extremadamente elevados”, lo que podría agravar aún más la inestabilidad en la región.

Te puede interesar: Irán envía nueva propuesta de paz a EUA, según informes

Impacto directo en la economía mundial

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el efecto económico que ya genera la guerra, particularmente por la paralización del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

“Esta situación conlleva consecuencias mayúsculas para la economía mundial”, afirmó.

El impacto, explicó, ya se refleja en el aumento de los precios de la gasolina y en la inflación, no solo en Francia sino a nivel global.

“Significa consecuencias para nuestra vida cotidiana, para la vida de las francesas y los franceses, y para la vida de nuestras empresas”, añadió.

Apostar por la vía diplomática

Francia insistió en que la salida al conflicto debe encontrarse a través del diálogo y la negociación.

“El alto el fuego ha de respetarse por todas las partes”, indicó Barrot, quien llamó a iniciar conversaciones que permitan modificar la postura de Irán y alcanzar acuerdos duraderos.

En ese sentido, planteó que un eventual entendimiento permitiría una coexistencia pacífica en la región y abriría la puerta a que el pueblo iraní “pueda elegir libremente su futuro”.


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