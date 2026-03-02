Arrancan peso y mercados con pérdidas ante conflicto en Irán

El peso mexicano y los mercados a nivel global arrancaron la semana con el pie izquierdo, afectados principalmente por el conflicto que se registra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con reportes de analistas, el precio inició con una depreciación de 0.66% cotizando alrededor de $17.34 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de $17.2256 y un máximo de $17.3913 pesos por dólar, nivel no visto desde el 6 de febrero.

“La depreciación del peso se debe a un incremento de la aversión al riesgo en el mercado financiero global, luego de que a primera hora del sábado Estados Unidos e Israel lanzaron ataques hacia objetivos militares de Irán. El ataque resultó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, a la par de otras personas de alto mando en el gobierno iraní.

Irán respondió lanzando misiles y ataques con drones en contra de Israel y bases militares de Estados Unidos en la región” comentó Grupo Financiero Base.

Agregó que los países que recibieron ataques son: Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin. También se reportaron bombardeos de Israel en Líbano, en respuesta a ataques de Hezbollah.

Mercado de capitales mostró pérdidas generalizadas

En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 1.35%, rompiendo una racha de 4 sesiones de ganancias. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong registró una caída de 2.14%, la mayor desde el 2 de febrero de este año. En Europa, el STOXX 600 registró una caída de 1.76%, luego de alcanzar un nuevo máximo histórico en la sesión del viernes.

En cuanto a los demás índices, el DAX alemán muestra una pérdida de 2.24%, el CAC 40 francés cae 1.95% y el FTSE 100 de Londres pierde 1.21%.

En Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones registra una pérdida de 1.11%, el Nasdaq 100 cae 1.42% y el S&P 500 pierde 1.09 por ciento.

Asimismo, en el mercado de materias primas se registraron ganancias casi generalizadas.

Mercado se inclina por compra de metales preciosos

Por un lado, el mercado se ha inclinado por la compra de metales preciosos, pues son considerados activos refugio.

El oro inicia la sesión cotizando en US$5,397 dólares por onza, con un avance de 2.23% y tocando un máximo de US$5,419 dólares por onza, nivel no visto desde el 30 de enero. Alcanzó un máximo histórico de US$5,595.47 dólares el 29 de enero.

Así, el oro ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, sumando un avance del 10.64 por ciento.

En tanto que, la plata inició la sesión cotizando en US$95.24 dólares por onza con un avance de 1.54% y tocando un máximo de US$99.69 dólares por onza, nivel no visto desde el 30 de enero.

Con esto, la plata ha ganado en siete de las últimas nueve sesiones, sumando un avance de 29.50 por ciento.

