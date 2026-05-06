Consumo privado tropieza en febrero por baja en bienes nacionales

El consumo privado en México registró en febrero de 2026 una caída mensual de 0.5%, sumando su segundo retroceso consecutivo, en un contexto marcado por una disminución generalizada en la compra de bienes y servicios nacionales, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En febrero 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP se ubicó en 111.4 puntos con una disminución mensual de 0.5%. Respecto a febrero 2025, incrementó 0.9%.



Por origen, el consumo de bienes y servicios tuvo las siguientes variaciones… pic.twitter.com/ZAGwtt6kYR — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 6, 2026

De acuerdo con el Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP), el nivel se ubicó en 111.4 puntos, reflejando además una desaceleración en su crecimiento anual, al pasar de 2.5% en enero a 0.9% en febrero.

Bienes nacionales frenan el consumo

El principal factor detrás del retroceso fue la baja de 0.7% en el consumo de bienes y servicios nacionales.

Dentro de este rubro, los bienes nacionales cayeron 0.9% mensual, mientras que los servicios retrocedieron 0.3%, señal de una menor fortaleza del mercado interno y de una mayor cautela entre consumidores.

En contraste, el consumo de bienes importados creció 1.9% mensual, recuperándose tras la fuerte caída de 6.9% registrada en enero.

A tasa anual, el contraste fue aún más marcado: mientras los bienes nacionales disminuyeron 1.5%, los importados avanzaron 11.7%, impulsados principalmente por productos no duraderos.

Primer bimestre mantiene crecimiento moderado

Pese al tropiezo de febrero, el consumo privado acumuló un incremento anual de 1.2% en el primer bimestre del año.

Sin embargo, el balance revela una diferencia importante entre componentes, los bienes importados crecieron 10.2%, mientras los nacionales descendieron 0.9%.

Los datos reflejan una moderación en el gasto de los hogares mexicanos, uno de los motores clave de la economía, en medio de un entorno de menor dinamismo interno.

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