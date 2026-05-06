Publica DOF reforma constitucional para homologar feminicidio

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este miércoles el decreto de reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio, con lo que se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que homologue en todo el país la prevención, investigación, sanción y persecución de este delito.

La modificación representa un paso clave para establecer criterios nacionales uniformes frente a uno de los crímenes de mayor impacto social y de violencia de género en México.

Congreso deberá emitir nueva ley en 180 días

Con la entrada en vigor del decreto a partir de mañana, el Congreso contará con un plazo de 180 días naturales para aprobar la nueva legislación general.

Esta normativa deberá definir tipos penales mínimos, protocolos de actuación y sanciones homologadas para todas las entidades federativas, eliminando diferencias estatales que actualmente generan disparidades en la tipificación e investigación del feminicidio.

La reforma incorpora formalmente al feminicidio dentro de las materias en las que el Congreso puede emitir leyes generales, al mismo nivel que delitos como secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y extorsión.

Con ello, se busca que el país cuente con estándares únicos para investigar y sancionar el asesinato de mujeres por razones de género, fortaleciendo la coordinación entre Federación y estados.

Legislación vigente seguirá aplicando de forma transitoria

Mientras se expide la nueva ley general, seguirán vigentes las disposiciones actuales tanto federales como estatales relacionadas con feminicidio.

Esto significa que las normas locales continuarán operando hasta que el nuevo marco nacional entre en vigor.

Reforma avanzó con respaldo unánime

El proceso legislativo avanzó con amplio consenso político. El pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional, que posteriormente fue enviada a congresos estatales.

A finales de abril, 27 legislaturas locales ratificaron el proyecto, permitiendo su publicación definitiva.

La nueva legislación buscará reducir vacíos legales, fortalecer la procuración de justicia y garantizar que las investigaciones de feminicidio se realicen bajo parámetros comunes en todo el territorio nacional.

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