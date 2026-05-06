Chivas cede y reportará a sus convocados con Selección Mexicana

En medio de la presión generada por la Selección Mexicana, Chivas rompió el silencio y confirmó que sus jugadores convocados se presentarán a la concentración nacional, luego del mensaje contundente lanzado por Javier Aguirre.

El técnico del Tri fue claro: cualquier futbolista que no acuda a la cita quedará fuera del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lee la nota completa: Reafirma Javier Aguirre postura: 'el que no venga está fuera'

El mensaje del Guadalajara

A través de un comunicado, el Club Deportivo Guadalajara aseguró que respetará los acuerdos establecidos previamente con la Federación Mexicana de Futbol y respaldará a sus jugadores.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”.

El club también señaló que tiene conocimiento de los acuerdos alcanzados meses atrás, los cuales serán respetados en esta convocatoria.

Los convocados rojiblancos

Entre los futbolistas del Rebaño Sagrado llamados a la Selección Mexicana se encuentran:

Raúl Rangel

Brian Gutiérrez

Luis Romo

Roberto Alvarado

Armando González

Todos ellos deberán integrarse de inmediato a la concentración del combinado nacional.

Horas antes, Javier Aguirre lanzó un aviso que encendió la tensión entre clubes y selección: "quien no se presente a la convocatoria quedará descartado del Mundial de 2026".

La declaración obligó a los equipos involucrados, especialmente a los que siguen en competencia, a definir postura en cuestión de horas.

Chivas, en plena Liguilla

La decisión llega en un momento crítico para el Guadalajara, que disputa los cuartos de final del Clausura 2026 frente a Tigres.

El conjunto rojiblanco se encuentra abajo en el marcador global por 3-1, por lo que está obligado a remontar en el partido de vuelta, programado para el 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

Pese al contexto, el club hizo un llamado a su afición para cerrar filas en el duelo decisivo.

“Jugadores, cuerpo técnico y directiva confiamos en que la unión que ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el Estadio Akron en nuestro compromiso de Liguilla”.

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