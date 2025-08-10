Chef saltillense expone abusos de CFE y cortes en su restaurante

La chef y empresaria Ivonne Mónica Orozco Matus, propietaria del restaurante “Las Delicias de Mi General”, realizó una denuncia pública en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que acusa de prácticas abusivas, cobros indebidos y afectaciones directas a su negocio tras el corte del servicio de energía eléctrica.

Orozco Matus relató que, en 2020, fue señalada por la CFE de presuntamente “robar” energía eléctrica desde 2010, pese a que el local comercial lo renta desde 2012.

Según su testimonio, en esa fecha, personal de la CFE ingresó al inmueble en su ausencia para revisar instalaciones y posteriormente le notificó un adeudo de 180 mil pesos, cifra que asegura no deber.

La empresaria sostiene que desde entonces ha enfrentado un proceso sin solución, marcado por la falta de asesoría y atención adecuada por parte de la paraestatal.

Afirmó que en el pasado incluso le retiraron el medidor y se lo devolvieron de forma irregular, y que ha entregado documentación para demostrar que su consumo ha sido regular y que cuenta con un solo medidor autorizado.

El conflicto escaló nuevamente la semana pasada cuando trabajadores de la CFE cortaron el suministro eléctrico de su negocio, dejándola sin posibilidad de operar.

Orozco Matus señaló que la comisión le ofreció un esquema de pago inicial de 50 mil pesos y cinco mensualidades, lo que consideró inviable e injustificado.

"Mi negocio sostiene a más de 15 familias. No es justo que se tomen atribuciones sin presentar pruebas contundentes, afectando mi derecho al trabajo”, reclamó, acusando además que este tipo de prácticas son comunes y que otros comerciantes han enfrentado situaciones similares.

La chef también denunció que, en años anteriores, ha sido víctima de intentos de extorsión y de exigencias de pagos “por debajo de la mesa” para resolver supuestas irregularidades, tanto en este como en otro establecimiento que operó previamente.

Afirmó que no ha recibido notificaciones formales que comprueben la supuesta deuda, ni la oportunidad de defenderse en un proceso claro y transparente.

Además, cuestionó que no exista una instancia efectiva que detenga lo que considera un abuso de autoridad por parte de la paraestatal. La Chef adelantó que reanudará el servicio eléctrico por su cuenta para poder seguir operando, advirtiendo que continuará visibilizando el caso.

“Me dijeron que no lo hiciera mediático, pero lo voy a hacer público. Esto no solo me pasa a mí, le pasa a muchos mexicanos y no se puede normalizar”, expresó.

Quejas interpuestas contra la CFE en Coahuila evidencian una problemática prolongada que afecta a cientos de personas y negocios

De acuerdo con la diputada federal Verónica Martínez, la CFE ha recibido más de 36,000 reportes por fallas eléctricas en Coahuila durante 2025, de los cuales 23,608 proceden de Torreón, lo que representa casi el 60% del total.

Otra vertiente del conflicto implica daños directos, ya que Coahuila encabeza la lista de estados donde más ciudadanos solicitaron reposición de aparatos eléctricos dañados por fallas de la CFE, con un total de 271 casos, superando incluso entidades más grandes como Ciudad de México y Jalisco.

A nivel nacional, Profeco ha recibido más de 53 mil quejas acumuladas contra la CFE desde 2015, en su mayoría por cobros irregulares o errores en los medidores.

En Coahuila específicamente, Profeco reconoce que las quejas por cortes injustificados, cobros elevados o falta de atención no siempre se resuelven satisfactoriamente y que el canal de conciliación depende en gran medida del cumplimiento voluntario de la comisión.

Con dichos datos se evidencia que la denuncia hecha por la chef Ivonne Orozco Matus no se trata de un caso aislado, sino de un patrón recurrente que vive amplios sectores del estado, donde muchos consumidores desisten de denunciar o pasan años sin recibir respuesta, sostenido por la opacidad institucional y fallas en los mecanismos de defensa del consumidor.

Pide Chef un alto a los abusos de la CFE

La denuncia de Ivonne Mónica Orozco no es un caso aislado en Coahuila, ni en México. Usuarios frecuentemente reportan abusos similares por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como cobros elevados, cortes de servicio sin explicación, desconexiones arbitrarias y procedimientos que dejan a propietarios sin defensa.

En Coahuila, como en otros estados, estas quejas suelen durar años. Usuarios denuncian que incluso tras presentar evidencias de consumo normal, les exigen pagos excesivos o condicionan la reconexión del servicio a arreglos informales, sin una resolución clara.

A nivel institucional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoció que muchas denuncias en contra de la CFE no avanzan. Por su parte organizaciones civiles, como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUE), también han señalado que la Profeco prácticamente asume un rol conciliatorio y no emite fallos vinculantes, lo que deja a los usuarios en desventaja frente al poder de la paraestatal.

