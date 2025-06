Da Unión Europea visto bueno a Bulgaria para adoptar el euro

Funcionarios de la Unión Europea dieron el visto bueno este miércoles para que Bulgaria se convierta en el 21er miembro de la unión monetaria del euro, un proyecto clave de la UE destinado a profundizar los lazos entre los países que la integran.

El país balcánico de 6.4 millones de habitantes hará el cambio de su moneda nacional, el lev, al euro el 1 de enero.

Aquí hay datos básicos sobre la unión monetaria, también llamada la eurozona, y cómo los países se unen a ella.

¿Qué es el euro?

El euro es una moneda compartida y un sistema monetario lanzado en 1999 cuando 11 países miembros de la UE fijaron irrevocablemente sus monedas al euro y luego intercambiaron los billetes y monedas nacionales en 2002.

La UE estableció el Banco Central Europeo (BCE) para manejar la política monetaria y establecer puntos de referencia de tasas de interés para los países integrantes, similar al papel de la Reserva Federal de Estados Unidos.

¿Cómo se unen los países al euro?

Los países deben cumplir con cuatro criterios: baja inflación, mantener los déficits y la deuda bajo control, bajas tasas de interés a largo plazo y un tipo de cambio estable entre su moneda y el euro. Los países deben pasar por una "sala de espera" de dos años en la que su moneda no fluctúe excesivamente frente al euro. El proceso está destinado a demostrar que sus economías están convergiendo de manera sostenible con la de la eurozona.

Una vez que la Comisión Europea determina que se han cumplido los requisitos, los gobiernos integrantes de la UE deciden mediante lo que se llama una votación por mayoría cualificada. La aprobación necesita un mínimo del 55% de los Estados miembro que representen al menos el 65% de la población de la UE.

Después de unirse, los países enfrentan reglas que limitan la deuda y los déficits. Esas reglas están destinadas a evitar que los países incurran en grandes déficits que podrían socavar el euro.

¿Cuál es la situación de Bulgaria?

La Comisión Europea dictaminó el miércoles que Bulgaria ha cumplido con los requisitos, secundada por una opinión del BCE. El asunto ahora pasa a votación en una reunión de ministros de finanzas de la UE programada para el 8 de julio. Los funcionarios de la UE señalan que la aprobación es un hecho consumado.

Bulgaria es inusual en el sentido de que vinculó su moneda, el lev, al euro desde el comienzo de la unión monetaria en 1999, incluso antes de unirse a la Unión Europea en 2007. Bulgaria también tiene niveles de deuda muy bajos, sólo el 24.1% de la producción económica anual. Eso está muy por debajo del nivel del 60% establecido en los criterios económicos para la membresía en la eurozona. El último paso fue lograr que la inflación estuviera por debajo del punto de referencia del 2.8%, o no más de 1.5% por encima del promedio de los tres miembros más bajos de la eurozona.

Hubo preocupaciones sobre el nivel de corrupción y lavado de dinero en el país más pobre de la UE. Sin embargo, la comisión y el BCE encontraron que Bulgaria ha progresado en esas áreas.

¿Qué piensan las personas en Bulgaria sobre el euro?

La encuesta más reciente del Eurobarómetro realizada por la UE mostró que el 50% de los búlgaros se oponían y el 43% estaban a favor. Las razones incluyen temores de inflación, desconfianza en las instituciones oficiales en un país que ha tenido siete gobiernos en cuatro años, y desinformación generalizada en las redes sociales.

El tema ha sido abordado por políticos nacionalistas pro-Rusia que abogan por mantener la moneda nacional. El presidente Rumen Radev avivó las fuerzas antieuro con una propuesta de referéndum, que fue rechazada por el Parlamento. La desinformación incluía afirmaciones falsas de que el euro permitirá a las autoridades de la UE confiscar cuentas bancarias inactivas o usar un euro digital para controlar a la población.

El 1 de enero sólo se dispensarán euros de los cajeros automáticos, aunque ambas monedas circularán en efectivo durante un mes. Después de eso, los billetes de lev se podrán cambiar en los bancos durante 12 meses y por tiempo ilimitado en el banco nacional búlgaro.

¿Cuáles son las ventajas de la membresía en el euro?

En teoría, el euro significa tasas de interés más bajas para empresas y consumidores y facilita el comercio transfronterizo dentro de la eurozona. Las empresas ya no tienen que realizar transacciones de cambio de divisas o preocuparse de que las fluctuaciones del tipo de cambio erosionen sus ganancias o tenencias. Los viajeros ya no tienen que pagar comisiones en una cabina de cambio o en su factura de tarjeta de crédito cuando están de vacaciones o en un viaje de negocios a otro país de la UE.

Los países miembro obtienen un asiento en el consejo de fijación de tasas del BCE y, por lo tanto, tienen voz en la política monetaria de toda la eurozona.

¿Existen desventajas o riesgos?

Los países que se unen pierden cierta autoridad sobre su propia economía. Renuncian a su capacidad de establecer sus propias tasas de interés y enfrentan restricciones en el gasto gubernamental y los déficits, aunque esas reglas han demostrado ser flexibles en la práctica. Y ya no pueden ganar competitividad en relación con otros países permitiendo que el tipo de cambio de su moneda se devalúe.

Quedan amargos recuerdos de la crisis de deuda y económica que sacudió a la eurozona entre 2010 y 2015. Después que Grecia admitiera que su déficit y deudas eran mucho mayores de lo que se había informado anteriormente, terminó incumpliendo sus deudas y la agitación del mercado se extendió a otros países de la eurozona.

Grecia, Portugal, Irlanda, España y Chipre fueron rescatados con préstamos por parte de los otros gobiernos de la eurozona, a cambio de estrictas medidas de austeridad que impactaron a muchas personas comunes, incluidos trabajadores del gobierno y jubilados.

¿Se ha fortalecido el euro desde entonces?

El presidente del BCE, Mario Draghi, es reconocido por desactivar la crisis de la eurozona en 2012 al decir que el banco central hará "lo que sea necesario" para salvar el euro. El BCE luego dijo que podría intervenir en los mercados de bonos para apoyar a los países afectados por la agitación, una salvaguarda que calmó a los mercados aunque nunca se utilizó.

Más tarde se añadieron otros respaldos, incluido un fondo de rescate de la eurozona y el traslado de la supervisión bancaria de supervisores nacionales a veces laxos al BCE.

¿Por qué no todos los 27 miembros de la UE manejan el euro?

Los países acuerdan unirse al euro como parte de unirse a la UE, pero no todos han hecho el esfuerzo de cumplir con los requisitos económicos. No hay un plazo para unirse.

Dinamarca obtuvo una exención, y Suecia rechazó el euro en un referéndum en 2003 a pesar de no tener una exención y no tiene una fecha objetivo para unirse. Otros países que no manejan el euro son Chequia, Hungría, Polonia y Rumania.

Las autoridades de Polonia, el mayor país no integrante, han mostrado poco interés en unirse a pesar de reconocer la obligación de unirse algún día. El ganador de las elecciones presidenciales del domingo, Karol Nawrocki, hizo campaña para mantener la moneda zloty.

La economía del país ha crecido fuertemente sin la membresía en el euro, duplicándose en tamaño en las últimas dos décadas mientras su nivel de vida casi se ha igualado con el de Europa Occidental desde que emergió del régimen comunista en 1989.

