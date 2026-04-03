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Finanzas

Bancos del mundo no operan este viernes por ser festivo

De acuerdo con información, entre las bolsas que cerraron operaciones por el Viernes Santo se encuentran la Bolsa de México, de Buenos Aires y Sao Paulo

  • 03
  • Abril
    2026

Los bancos del mundo no efectuarán operaciones este viernes por ser considerado festivo por Semana Santa.

Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York no opera este viernes por ser festivo en Estados Unidos, por lo que no se emitirá información sobre Wall Street ni del petróleo intermedio de Texas

En esta misma posición se encuentran la Bolsa de México, de Buenos Aires y Sao Paulo.

Entre los últimos movimientos del precio del petróleo, se consolidó durante la jornada de este jueves, luego de que los contratos del petróleo en Estados Unidos alcanzaran su mayor subida desde hace seis años.

Contratos de petróleo de EUA registran mayor alza desde 2020

Los futuros del petróleo estadounidense registraron este jueves su mayor alza desde hace seis años, al reportar hasta $111.54 dólares por barril, ante el temor de una escalada de guerra en Medio Oriente.

Al término de la sesión, los contratos del petróleo intermedio de Texas (WTI) reportaron un alza de 11%, $11.42 dólares más con respecto al cierre anterior.

Tras el polémico mensaje emitido por el presidente de Estados UnidosDonald Trump, donde se menciona que las conversaciones con Teherán no fueron exitosas y recalcó que "en las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen".

Aquí te presentamos la nota completa: Contratos de petróleo de EUA registran mayor alza desde 2020


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