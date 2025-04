Dólar se desploma tras los ataques de Trump a la Fed

El dólar estadounidense experimentó una fuerte caída tras los intensos ataques del presidente Donald Trump contra la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, este lunes.

Trump criticó públicamente a Powell, exigiendo su destitución e instando a la Fed a bajar los tipos de interés, alegando que los precios de la energía y los alimentos eran bajos y la inflación, mínima.

Estos comentarios, publicados en su plataforma Truth Social, incluían frases como "¡El despido de Powell no puede esperar!" y lo calificaban de "gran perdedor".

Según informes, la Casa Blanca también consideró opciones para destituir a Powell, lo que generó inquietud sobre la independencia de la Fed.

Esta retórica sacudió los mercados financieros, ya que los inversores temían que la presión política pudiera socavar la autonomía de la Reserva Federal, piedra angular de su credibilidad.

Este lunes, el dólar cayó a mínimos históricos frente a divisas como el franco suizo, mientras que el euro superó los 1.15 dólares, lo que representa una apreciación del 11 % frente al dólar desde la investidura de Trump el 20 de enero de 2025.

El índice del dólar cayó a niveles no vistos desde 2021, lo que refleja una pérdida generalizada de confianza en los activos estadounidenses.

Wall Street también reaccionó negativamente: el S&P 500 cayó más del 2%, el Dow Jones 2.66% y el Nasdaq un 3.2%.

La ola de ventas se vio agravada por la guerra comercial de Trump, en particular los nuevos aranceles sobre minerales críticos y las restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial a China, que afectaron duramente a las acciones tecnológicas.

La independencia de la Fed está legalmente protegida, y destituir a Powell enfrentaría importantes obstáculos legales y políticos.

Además, las afirmaciones de Trump sobre la baja inflación contradicen los datos que muestran presiones persistentes sobre los precios, impulsadas en parte por sus propias políticas arancelarias, lo que podría obligar a la Fed a mantener o subir los tipos de interés en lugar de recortarlos.

La caída del dólar también podría reflejar un pánico temporal en el mercado, más que un cambio estructural, ya que su estatus como moneda de reserva mundial se mantiene intacto a pesar de estas tensiones.

Las publicaciones en X se hicieron eco de la inestabilidad del mercado, y los usuarios señalaron la caída del dólar y de la bolsa como consecuencia directa de los ataques de Trump a Powell.

“Preemptive Cuts” in Interest Rates are being called for by many. With Energy Costs way down, food prices (including Biden’s egg disaster!) substantially lower, and most other “things” trending down, there is virtually No Inflation. With these costs trending so nicely downward,…