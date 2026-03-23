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Finanzas

Ebrard ve a México mejor posicionado ante renovación del T-MEC

Entre las señales positivas para México en materia comercial, señaló que la semana pasada se inició la primera ronda de la revisión del T-MEC

  • 23
  • Marzo
    2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México se encuentra en una mejor posición comercial que la de hace un año, cuando había incertidumbre sobre el futuro del T-MEC.

Por ello afirmó que “vamos a sobrevivir a aguas procelosas y endurecimientos comerciales”, logrando la renovación del tratado que sostiene con Estados Unidos y Canadá.

Al participar en la inauguración del “The Forum Of Binational Trade Chambers in Mexico”, también adelantó que en mayo viajará a Canadá para continuar las negociaciones, asegurando que la renovación del T-MEC es estratégica.

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Entre las señales positivas para México en materia comercial, señaló que la semana pasada se inició la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos para la revisión del T-MEC, pese a que el proceso formal no estaba previsto hasta junio.

Aunque se trató de un arranque técnico para fijar términos de referencia, el secretario de Economía resaltó que la reunión ya realizada refleja la voluntad de renovar el tratado.

Además, en su exposición, el funcionario comentó que también hay más confianza en que el sistema mundial de comercio se va a reorganizar “sin tantos costos” como se pudo pensar hace un año.

Explicó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) debe ser eficaz, porque si no se logra, lo que ocurrirá en el mundo es que se conformarán “diferentes bloques regionales con diferentes reglas y un grado de incertidumbre alto”.              

En específico, sobre las negociaciones de México con Canadá, reiteró que en el mes de mayo se definirán las fechas para el inicio de la ronda de negociaciones entre ambos países.


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