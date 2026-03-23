Wall Street cierra con mayor subida durante guerra contra Irán

Wall Street cerró en verde este lunes para anotar su mayor subida en un día desde que empezó el conflicto en Medio Oriente tras los bombardeos desatados en Estados Unidos e Israel.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1.38% hasta 46,208 unidades

: sube 1.38% hasta 46,208 unidades S&P 500 : sube 1.15% hasta 6,581 unidades

: sube 1.15% hasta 6,581 unidades Nasdaq: sube 1.38% hasta 21,946 unidades

La Bolsa de Nueva York presentó la mayor muestra de recuperación en estos más de 20 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplaza durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este lunes un 10 %, hasta 88,13 dólares el barril.

Aunque Irán negó estos supuestos avances, las declaraciones impulsaron los títulos, especialmente en el sector de viajes, tras muchos días de incertidumbre.

United Airlines subió 4.46% al cierre y American Airlines 3.46%.

Las acciones de Air Canada subieron un 3.11% después de que uno de sus aviones sufriera un accidente contra un camión anoche en el aeropuerto neoyorquino LaGuardia y dos de sus pilotos murieran.

En otros mercados, el oro cayó 3.62%, hasta los %4,409 dólares la onza, y la plata restó un 0.69%, hasta $69,18 dólares.

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