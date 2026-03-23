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Finanzas

Es Nuevo León líder en sector manufacturero de exportación

Durante enero, la entidad sumó cuatro nuevos establecimientos IMMEX, alcanzando un total de 739, la cifra más alta a nivel nacional

  • 23
  • Marzo
    2026

Nuevo León inició 2026 con un dominio contundente en el sector manufacturero de exportación, al colocarse como líder nacional tanto en generación de empresas como de empleo dentro del programa IMMEX, reforzando su papel como eje clave de la economía industrial en México.

Durante enero, la entidad sumó cuatro nuevos establecimientos IMMEX, alcanzando un total de 739, la cifra más alta a nivel nacional. 

Este crecimiento no solo lo posiciona como el estado con mayor presencia en este esquema, sino que también evidencia la confianza sostenida de las empresas en su entorno productivo, informó la secretaria de Economía estatal en un comunicado.

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En materia laboral, el desempeño fue aún más significativo: Nuevo León generó 4,984 empleos directos en el mes, colocándose en el primer lugar del país. 

Además, acumuló 399,293 trabajadores en el programa IMMEX, consolidándose como la entidad con mayor número de empleos en este sector.

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Estas cifras contrastan con el panorama nacional, donde en el mismo periodo se registraron nueve nuevos establecimientos y apenas 905 empleos, lo que subraya el peso específico del estado en el dinamismo manufacturero y exportador del país.

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, afirmó que “Nuevo León continúa demostrando que es el principal motor manufacturero del país, lo que confirma la confianza de las empresas en nuestro estado y en nuestra capacidad productiva”.

Añadió que “cada nuevo empleo IMMEX representa una oportunidad para las familias nuevoleonesas”, destacando que estos resultados responden a políticas enfocadas en atraer inversión y fortalecer el desarrollo económico sostenible.


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