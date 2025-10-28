Elon Musk lanza Grokipedia: competirá con Wikipedia

Elon Musk anunció la creación de Grokipedia, una enciclopedia digital basada en su inteligencia artificial Grok y desarrollada por la compañía xAI.

Con este proyecto, el multimillonario busca posicionarse como un rival directo de Wikipedia.

Escribiendo en las redes sociales, Musk afirmó: "Grokipedia.com versión 0.1 ya está en línea" y prometió que "la versión 1.0 será 10 veces mejor".

Añadió que el objetivo de Grokipedia es "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

Como se recordará, el también CEO de Tesla ha acusado a Wikipedia de estar llena de "propaganda" y ha pedido a la gente que deje de donar al sitio.

Desde septiembre, anunció que su empresa de inteligencia artificial xAI estaba trabajando en Grokipedia.

Al momento, el sitio de Grokipedia tiene una apariencia minimalista con poco más que una barra de búsqueda en la que los usuarios pueden escribir consultas.

Afirma tener 885,279 artículos disponibles, mientras que Wikipedia, por su parte, dice tener más de 7 millones de artículos en inglés.

Al igual que Wikipedia, en ella, los usuarios pueden buscar artículos sobre una amplia variedad de temas.

Mientras que Wikipedia es escrita y editada por voluntarios, aún no está claro cómo exactamente se elaboran los artículos de Grokipedia.

Informes sugieren que el sitio está impulsado por el mismo modelo xAI que sustenta el chatbot Grok de Musk, pero algunos artículos parecen estar adaptados de Wikipedia.

Por ahora, el diseño de Grokipedia es bastante básico y, de hecho, su página principal se parece más a la del buscador de Google. Sin embargo, al hacer una búsqueda, las entradas se parecen a las de Wikipedia con encabezados, subtítulos y citas.

