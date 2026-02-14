¿Te vas a mudar? Este es el checklist financiero para hacerlo

Mudarse de casa no solo implica elegir muebles y planear la decoración; también requiere una planeación financiera cuidadosa para evitar que la emoción desbalancee el presupuesto. Antes de dar el paso, especialistas de Inmuebles24, recomiendan elaborar un check list que contemple todos los gastos asociados al traslado y a la instalación en el nuevo hogar.

Si el cambio es de ciudad, el impacto en el costo de vida puede ser significativo, ya que transporte, alimentos y servicios como luz, gas o internet varían.

Roberto Reveles, gerente de cuentas de Inmuebles24 en CDMX, sugiere informarse con conocidos, el arrendador o el corredor inmobiliario para construir un presupuesto realista.

Además, es clave contar con empleo seguro y un ahorro para amueblar, trasladar pertenencias o cubrir imprevistos.

La ubicación también influye en las finanzas. Elegir una vivienda cercana al trabajo o escuela puede generar ahorros importantes.

Entre los tips para reducir gastos cotidianos están optar por colonias con servicios y comercios cercanos, usar bicicleta y, en la CDMX, verificar la cercanía con estaciones de Ecobici.

Por otro lado, al firmar contrato, considera que la mayoría de los arrendadores piden el primer mes de renta y un depósito de garantía, e incluso un cargo extra por mascota.

Los expertos aconsejan tener ahorrado al menos tres meses de renta y gastos generales, dejar pagados los servicios de la vivienda anterior y prever ajustes en recibos.

También incluye en tu presupuesto cajas, materiales y el servicio de mudanza, que puede ir desde carga y descarga hasta opciones más costosas; comparar alternativas ayudará a evitar presiones financieras.

Comentarios