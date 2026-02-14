Modifican retorno ubicado frente a MADISA en Santa Catarina

El retorno ubicado sobre la Avenida Industriales del Poniente, frente a la empresa MADISA, fue cerrado este sábado como parte de un ajuste vial orientado a mejorar la movilidad en esta importante arteria del municipio.

La maniobra consistió en la reubicación del retorno a mil 300 metros más adelante, específicamente a la altura del Mercado de Abastos, punto donde ahora podrán realizar la maniobra los automovilistas que circulan por la zona.

Buscan reducir congestionamientos

Desde temprana hora y con previo aviso a la ciudadanía, se implementó este cambio con el objetivo de optimizar la circulación en una de las avenidas con mayor carga vehicular.

De acuerdo con datos oficiales, diariamente transitan más de 100 mil vehículos por la Avenida Industriales del Poniente. De ese total, aproximadamente 10 mil automovilistas utilizaban la salida por Lenomex para retornar a la altura de MADISA.

Esta dinámica generaba un cuello de botella que impactaba de forma directa la fluidez vehicular, ocasionando congestionamientos constantes, especialmente durante las horas pico.

Apoyo vial durante la implementación

Elementos de vialidad permanecieron en la zona para orientar a los conductores y facilitar el funcionamiento del nuevo retorno instalado a la altura del Mercado de Abastos.

Con esta modificación se busca desahogar el tráfico, mejorar la eficiencia de la vía y reducir los tiempos de traslado, beneficiando tanto a automovilistas particulares como al transporte de carga que circula por este corredor estratégico.

La autoridad municipal reiteró que el ajuste forma parte de las acciones para fortalecer la movilidad urbana y evitar puntos críticos que afectan la operación diaria de esta avenida.

Comentarios