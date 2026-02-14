Economía emite norma para productos de acero en la construcción

La Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2025, que establece especificaciones técnicas, métodos de prueba y requisitos de información comercial para productos de acero destinados a la industria de la construcción.

La disposición fue emitida por la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, a través de la Dirección General de Normas.

La NOM-251-SE-2025 fija especificaciones, métodos de prueba, información comercial y el procedimiento de evaluación de la conformidad aplicables a los productos de acero que se fabriquen, importen y/o comercialicen en territorio mexicano, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los usuarios.

Garantizar calidad y competencia

En un comunicado, la dependencia señaló que la emisión de esta norma representa un logro institucional relevante, resultado del trabajo técnico, el diálogo y la construcción de consensos con la industria.

“Su objetivo es garantizar la seguridad y calidad de los productos de acero utilizados en el sector de la construcción”, indicó la SE.

Asimismo, subrayó que la norma brinda certeza jurídica, genera condiciones de competencia equitativa para la industria nacional, protege a las personas consumidoras e incrementa la confianza en el sector productivo.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, destacaron la infraestructura de la calidad como eje estratégico para el desarrollo industrial y comercial del país.

La expedición de Normas Oficiales Mexicanas forma parte del denominado Plan México, orientado a fortalecer las inversiones y potenciar el crecimiento económico nacional.

