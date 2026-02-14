Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_24_9a3f09647a
Finanzas

Economía emite norma para productos de acero en la construcción

La Secretaría de Economía publicó la NOM-251-SE-2025 para garantizar calidad, seguridad y competencia en productos de acero para construcción

  • 14
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2025, que establece especificaciones técnicas, métodos de prueba y requisitos de información comercial para productos de acero destinados a la industria de la construcción.

La disposición fue emitida por la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, a través de la Dirección General de Normas.

La NOM-251-SE-2025 fija especificaciones, métodos de prueba, información comercial y el procedimiento de evaluación de la conformidad aplicables a los productos de acero que se fabriquen, importen y/o comercialicen en territorio mexicano, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los usuarios.

DAS-62-1-1000x600-3-600x315.jpg

Garantizar calidad y competencia

En un comunicado, la dependencia señaló que la emisión de esta norma representa un logro institucional relevante, resultado del trabajo técnico, el diálogo y la construcción de consensos con la industria.

“Su objetivo es garantizar la seguridad y calidad de los productos de acero utilizados en el sector de la construcción”, indicó la SE.

Asimismo, subrayó que la norma brinda certeza jurídica, genera condiciones de competencia equitativa para la industria nacional, protege a las personas consumidoras e incrementa la confianza en el sector productivo.

image.jpg

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, destacaron la infraestructura de la calidad como eje estratégico para el desarrollo industrial y comercial del país.

La expedición de Normas Oficiales Mexicanas forma parte del denominado Plan México, orientado a fortalecer las inversiones y potenciar el crecimiento económico nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_mono_arana_jalisco_ed523724c3
Denuncia Profepa posesión ilegal de mono araña en Jalisco
WEDV_8041e34729
Nuevo León plantea ampliar presa El Cuchillo, dice gobernador
Whats_App_Image_2025_12_31_at_1_29_39_AM_feacfc641d
Endurecerán Nuevo León límites de contaminación
publicidad

Últimas Noticias

AP_26046754779316_beca976d77
Israel iniciará polémico registro de tierras en Cisjordania
Whats_App_Image_2026_02_15_at_6_39_40_PM_b301705f8c
Tigres cae ante Cruz Azul 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc
conferencia_a_estudiantes_2026_44d2f9dda0
Concientizan a estudiantes sobre delitos de amenazas telefónicas
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×