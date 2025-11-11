Empleo formal en México alcanza nuevo máximo histórico

El empleo formal sigue avanzando de forma sostenida en México y prueba de ello es que durante octubre se alcanzó el nivel más alto de afiliados desde que se tiene registro.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre del mes se contabilizaron 22.8 millones de puestos de trabajo, de los cuales el 86.8% son permanentes y el resto eventuales.

Además, tan solo en el mes de octubre se crearon 217,491 puestos, un avance mensual de 1 por ciento.

En comparación con octubre del año pasado, el incremento fue más moderado: 170,231 puestos, es decir, 0.8% más.

A eso se suma que durante lo que va del año el aumento es de 550,794 empleos, equivalente a un crecimiento de 2.5 por ciento.

Al hablar de los sectores con mayor crecimiento en el periodo, el informe del IMSS refiere que estos fueron transportes y comunicaciones con 9.6%, comercio con 2.9% y electricidad con 2.8%.

Entre las entidades con mayor crecimiento destacan Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, con avances anuales mayores a 2.5 por ciento.

Con relación al salario base de cotización promedio, se informó que alcanzó $622 pesos diarios, el nivel más alto para un mes de octubre desde que hay registro.

Representa un aumento anual de 7.1%, equivalente a $41.5 pesos más que en 2024, y es el cuarto mayor incremento entre todos los octubres registrados.

Expertos señalaron que el empleo formal en México experimentó un notable incremento en octubre de 2025, pues representa el aumento más significativo reportado en un mes desde 2004.

Este repunte en la creación de empleo durante el décimo mes del año no solo aceleró el ritmo de generación de puestos de trabajo para 2025, sino que también superó el récord histórico de 207,000 empleos establecidos en octubre de 2022, indicó la firma ManpowerGroup.

Agregó que el trabajo temporal registró un aumento significativo de septiembre a octubre, ya que en el noveno mes del año se reportaron 3,727 empleos y para octubre la cifra subió hasta los 79,925 puestos.

Expectativas para cierre de año

Según la última encuesta sobre expectativas de empleo realizada por ManpowerGroup para el periodo de octubre a diciembre, el 44% de los empleadores prevén aumentar sus plantillas laborales, 16% disminuirlas y 39% mantenerlas sin cambios.

Los sectores con mejores expectativas de contratación para el cierre de año son finanzas y bienes raíces con 46%, salud y ciencias de la vida con 37% y tecnologías de la información con 36%.

El pronóstico de dicha firma es que la generación de empleo formal para el cierre de 2025 se ubique entre los 40,000 y hasta los 150,000 empleos en todo el año.

“Vemos que la generación se mantiene en positivo, pese a la sostenida incertidumbre a lo largo de este año. La demanda de personal continúa para mantener las operaciones”, dijo Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

No observamos que existan intenciones de dejar de contratar personal, sobre todo de sectores como comercio, servicios y trabajadores del campo en que las temporadas de cierre de año son clave en sus ciclos productivos, agregó.

El directivo recordó que “en el último mes del año el registro de trabajadores ante el IMSS disminuye, efecto que no tiene que ver ni con el outsourcing, ni con una desaceleración económica, sino con los cierres de ciclos productivos o comerciales de las empresas. Por lo que será necesario esperar a fin de año para conocer cuántos de estos trabajadores permanecerán”.

