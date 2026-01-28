Podcast
Finanzas

Ebrard reporta avances clave en T-MEC tras reunión con EUA

Marcelo Ebrard se reunió con el representante comercial de EUA para avanzar en la revisión del T-MEC, enfocándose en aranceles, autos y minerales críticos

  • 28
  • Enero
    2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo este miércoles un encuentro en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el que, aseguró, hubo avances relevantes rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un video difundido en redes sociales, el funcionario mexicano calificó la conversación como positiva.

“Fue una muy buena reunión, avanzamos en muchos temas para que la revisión del tratado vaya lo más rápido y lo mejor posible”, afirmó.

Aranceles, autos y cadenas de suministro

Durante la hora que duró la reunión, ambos funcionarios abordaron asuntos sensibles de la agenda bilateral, como los aranceles, la evolución de la industria automotriz en Norteamérica, los minerales críticos y la seguridad en las cadenas de suministro.

Ebrard consideró el encuentro como un arranque alentador para el año en materia comercial y anticipó que el diálogo continuará en las próximas semanas.

EUA habla de reformas y reglas de origen

En un comunicado, Jamieson Greer destacó que se reconocieron “avances sustanciales” en la relación económica entre ambos países y que acordaron mantener una “interlocución intensa” para atender barreras no arancelarias.

Sobre el proceso de revisión del T-MEC, el funcionario estadounidense señaló que coincidieron en iniciar discusiones formales sobre posibles ajustes estructurales, entre ellos el fortalecimiento de las reglas de origen en sectores industriales clave y una mayor cooperación en minerales estratégicos.

También planteó la necesidad de una “mayor alineación de la política comercial externa” para proteger a trabajadores y productores de la región y enfrentar prácticas de dumping en bienes manufacturados.

tmec-eua-mexico-ebrard.png

Más encuentros en la agenda

Tras la reunión con Greer, Ebrard tiene previsto reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con el objetivo de “reanudar los trabajos” bilaterales y dar continuidad a la negociación comercial entre ambos países.


