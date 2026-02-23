Podcast
Finanzas

Es México sublíder en ventas de autos en América Latina

Con 1.56 millones de unidades vendidas en el último año, solo fue superado por Brasil, que comercializó 2.68 millones de vehículos ligeros

La industria de venta de autos ligeros en América Latina coloca a México como uno de los principales jugadores. 

Para muestra está que, durante el último año, el país se colocó como el segundo mejor mercado, superado solo por Brasil, según un reporte de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), en el que se mide el desempeño de los países integrantes. 

Según se observa, en 2025, Brasil colocó 2,68 millones de vehículos ligeros, posicionándose como líder indiscutible. 

Posteriormente, se ubicó México, con un total de 1,56 millones de unidades vendidas en igual lapso, siendo el sublíder del grupo. 

En tercer lugar, dentro del listado de países integrantes de la ALADDA se encuentra Argentina, con ventas por 604,000 unidades durante el último año. 

En el cuarto sitio se colocó Chile, con un total de 328,000 vehículos vendidos, y enseguida Colombia, donde en 2025 se comercializaron 254,000 autos. 

Al hablar solo de los resultados del mes de diciembre, en su reporte dicho organismo indica que hubo un avance en ventas cercano a 10% dentro de América Latina. 

“En diciembre, el mercado automotor regional reportó un crecimiento de 9.3% en sus ventas, al compararlo con el mismo mes de 2024”, destacó. 

Cabe mencionar que en el análisis también se incluyen economías como Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Venezuela, entre otros.     

Buen arranque de 2026

El mercado de vehículos ligeros arrancó 2026 con un desempeño sólido al registrar en enero la venta de 131,472 unidades, cifra que representó un incremento anual del 8.7% frente a las 120,953 comercializadas en el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos publicados por el Inegi. 

Este resultado convirtió a enero de 2026 en el mejor enero en la historia del indicador, al superar incluso el récord previo observado en 2017.  

En comparación con aquel año, el nivel de comercialización fue 6.5% mayor, lo que confirma un arranque de año favorable para la industria automotriz. 

En contraste con diciembre de 2025, las ventas de enero mostraron una baja estacional del 14.9%, equivalente a 22,976 vehículos menos, un ajuste habitual tras el cierre del año. 

Aun así, el desempeño registrado superó las expectativas del sector.  

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) había estimado una comercialización de 123,741 autos, por lo que el dato observado resultó 5.9% superior.  

Al respecto, Guillermo Rosales Zárate, presidente de la AMDA, señaló que “las cifras reflejan un mercado con demanda firme y condiciones que han permitido a los consumidores iniciar el año renovando su vehículo”.  

Agregó que la moderación en los precios, con una inflación anual del 1.70% en automóviles, ha sido un factor clave para sostener el dinamismo del sector.

Países de América Latina integrantes de la ALADDA con mayores ventas de autos nuevos ligeros:

PaísVentas de autos nuevos ligeros (2025)
Brasil2.68 millones
México1.56 millones
Argentina604,000
Chile328,000
Colombia254,000

 Fuente: Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA)


