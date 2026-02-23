Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
3bff09db0f060e58a2221f98b76910f493c3d49d_c9e138b90b
Nacional

Despliegue militar pone fin a la era de 'El Mencho'

Fuerzas federales dieron por concluido el liderazgo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, como cabeza del CJNG, luego de un enfrentamiento en Tapalpa

  • 23
  • Febrero
    2026

La historia no arranca con disparos. Arranca con silencio.

Tapalpa, Jalisco, amanece como si nada, con la acostumbrada rutina de sus 21,245 habitantes. La sierra quieta, el pueblo en su ritmo, la carretera sin el anuncio de lo que viene. 

Pero ese domingo 22 de febrero de 2026 el punto ya estaba marcado desde antes, con semanas de seguimiento, inteligencia y coordinación. La Secretaría de la Defensa reconocería después que hubo intercambio de información con Estados Unidos. No fue un golpe al azar. Fue una cacería con un solo nombre en la mira.

3bff09db0f060e58a2221f98b76910f493c3d49d.jpg

Se prende la operación y el ambiente se crispa. Van por el Mencho. En lo que se ha hecho público, entran fuerzas especiales y el cerco se cierra rápido, con precisión. No hay relato minuto a minuto de cómo lo fueron acorralando. Lo que sí está claro es el punto donde todo se descompone. Atacan a los militares y ellos responden. En ese segundo, lo que era un operativo deja de ser control y se vuelve un tiroteo.

Las cifras se revelan, pero se reservan detalles. Integrantes del CJNG abatidos en el lugar. Tres militares heridos. Lo demás, por ahora, queda en la zona reservada de la operación. Y justo por eso, la escena más poderosa no está donde cayó el primer disparo, sino donde el final se mueve de sitio.

2a26acd27fafdd88a09a430bbcb16c24dff88594.jpg

El Mencho no muere en el punto de fuego, resulta herido en Tapalpa. El desenlace no ocurre frente a la cámara del momento, ni en el cierre clásico de un enfrentamiento. Ocurre lejos del suelo, cuando el cuerpo ya va en retirada, cuando la urgencia se vuelve ruta, cuando el destino es la Ciudad de México y la cuenta regresiva ya va corriendo.

Arriba, en el traslado aéreo, el operativo se transforma. Lo que era captura se vuelve evacuación. Lo que era traslado se vuelve una carrera contra el tiempo. Y en esa cabina, en ese tramo suspendido entre la sierra y la capital, la historia termina. El Mencho muere durante el traslado. No alcanza a llegar.

da14e91b5e191468c2da11189ee7ff8853424ce5.jpg

La autoridad deja asentado que la identificación genética queda sujeta a peritajes. El golpe se anuncia, pero el cierre completo lo pone la evidencia. Es el detalle que separa la estridencia del día de redes sociales de la letra fría del expediente.

Y mientras el helicóptero se aleja, el país empieza a sentir la onda expansiva. Se reportan represalias con bloqueos y actos incendiarios en distintos puntos. Tapalpa deja de ser un lugar y se vuelve una señal. La muerte ocurre en el aire, pero el eco baja a tierra y se esparce por carreteras, por rutas, por el nervio del territorio.

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725.jpg

¿Los restos del Mencho en la FEMDO?

Después del movimiento intenso en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el cierre deja una imagen rara. En el perímetro del inmueble ya no se ve el mismo despliegue. Solo queda una decena de elementos de la Guardia Nacional resguardando el área exterior.

d7e543881b98a4c3880dc001faab9ccde93e06c7 (1).jpg

Para un asunto de este tamaño, el abatimiento de El Mencho, la escena resulta inusual. Menos vehículos, menos presencia visible, menos ruido. Y con ese repliegue queda la duda. Si de verdad ahí, en la FEMDO, estuvieron los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso narcotraficante del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_23_at_6_41_37_PM_cad2f13079
Anuncia Citi venta de 24% de acciones de Banamex a inversionistas
empresarios_sector_privado_reaccionan_mencho_7457b34908
Empresarios reconocen operativo contra “El Mencho”
Ronald_Johnson_b9c9d034de
Embajador de EUA lamenta muerte de 25 elementos de la GN
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_23_at_7_05_43_PM_d4d6f3f3be
Piden no autorizar construcciones en zonas sujetas a protección
inter_trump_96400d352a
Víctimas de Epstein irán al discurso de Trump en el Capitolio
Whats_App_Image_2026_02_23_at_6_36_02_PM_f2e12e1b7c
Presentan primera alineación empresarial para el Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
publicidad
×