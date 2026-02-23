Despliegue militar pone fin a la era de 'El Mencho'

La historia no arranca con disparos. Arranca con silencio.

Tapalpa, Jalisco, amanece como si nada, con la acostumbrada rutina de sus 21,245 habitantes. La sierra quieta, el pueblo en su ritmo, la carretera sin el anuncio de lo que viene.

Pero ese domingo 22 de febrero de 2026 el punto ya estaba marcado desde antes, con semanas de seguimiento, inteligencia y coordinación. La Secretaría de la Defensa reconocería después que hubo intercambio de información con Estados Unidos. No fue un golpe al azar. Fue una cacería con un solo nombre en la mira.

Se prende la operación y el ambiente se crispa. Van por el Mencho. En lo que se ha hecho público, entran fuerzas especiales y el cerco se cierra rápido, con precisión. No hay relato minuto a minuto de cómo lo fueron acorralando. Lo que sí está claro es el punto donde todo se descompone. Atacan a los militares y ellos responden. En ese segundo, lo que era un operativo deja de ser control y se vuelve un tiroteo.

Las cifras se revelan, pero se reservan detalles. Integrantes del CJNG abatidos en el lugar. Tres militares heridos. Lo demás, por ahora, queda en la zona reservada de la operación. Y justo por eso, la escena más poderosa no está donde cayó el primer disparo, sino donde el final se mueve de sitio.

El Mencho no muere en el punto de fuego, resulta herido en Tapalpa. El desenlace no ocurre frente a la cámara del momento, ni en el cierre clásico de un enfrentamiento. Ocurre lejos del suelo, cuando el cuerpo ya va en retirada, cuando la urgencia se vuelve ruta, cuando el destino es la Ciudad de México y la cuenta regresiva ya va corriendo.

Arriba, en el traslado aéreo, el operativo se transforma. Lo que era captura se vuelve evacuación. Lo que era traslado se vuelve una carrera contra el tiempo. Y en esa cabina, en ese tramo suspendido entre la sierra y la capital, la historia termina. El Mencho muere durante el traslado. No alcanza a llegar.

La autoridad deja asentado que la identificación genética queda sujeta a peritajes. El golpe se anuncia, pero el cierre completo lo pone la evidencia. Es el detalle que separa la estridencia del día de redes sociales de la letra fría del expediente.

Y mientras el helicóptero se aleja, el país empieza a sentir la onda expansiva. Se reportan represalias con bloqueos y actos incendiarios en distintos puntos. Tapalpa deja de ser un lugar y se vuelve una señal. La muerte ocurre en el aire, pero el eco baja a tierra y se esparce por carreteras, por rutas, por el nervio del territorio.

¿Los restos del Mencho en la FEMDO?

Después del movimiento intenso en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el cierre deja una imagen rara. En el perímetro del inmueble ya no se ve el mismo despliegue. Solo queda una decena de elementos de la Guardia Nacional resguardando el área exterior.

Para un asunto de este tamaño, el abatimiento de El Mencho, la escena resulta inusual. Menos vehículos, menos presencia visible, menos ruido. Y con ese repliegue queda la duda. Si de verdad ahí, en la FEMDO, estuvieron los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso narcotraficante del país.

Comentarios