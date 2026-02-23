Muerte de 'El Mencho' dará ventaja a México en el T-MEC: Expertos

El gobierno federal propinó un nuevo golpe al crimen organizado tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según expertos en política internacional, este hecho fortalece la posición del país frente a Estados Unidos ante la próxima negociación del T-MEC.

De acuerdo con los analistas, desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, la administración estadounidense ha mantenido la presión para erradicar el tráfico de drogas, una exigencia a la que México ha respondido mediante la captura y desarticulación de células delictivas.

La politóloga Gabriela de la Paz indicó que, si bien este hecho se da entre la polémica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envuelto en el caso de Jeffrey Epstein y también en el que la Suprema Corte de este país le dijo que no podía aplicar los aranceles que estaba haciendo con los países del T-MEC, el abatimiento de este líder no es para desviar la atención de esos asuntos y más bien beneficia a México en ciertos puntos.

“Sí es cierto que una de las estrategias de Donald Trump es estar provocando hechos constantemente para que te enfoques hoy en Epstein y entonces ya se te olvide algún otro escándalo de su administración, pero esto más que para que se olvide de las últimas revelaciones del caso Epstein, porque prácticamente en estas últimas revelaciones no se habló tanto de Donald Trump, sino de otras personas; yo creo que más bien esto a quien le beneficia es a la presidenta Sheinbaum, porque este año empezamos la revisión del T-MEC".

“Entonces es increíble cómo en un año, Sheinbaum es de las pocas personas entre políticos y diplomáticos que no ha caído de la gracia de Donald Trump. Entonces, yo pienso que esto más bien, más que ser una cortina de humo que favorezca a Donald Trump, es un suceso que le permite a ella seguir estando bien posicionada en la opinión de Trump”, dijo De la Paz.

Por otra parte, el también politólogo, Óscar Tamez, dijo que, si bien esto sí beneficia a México, no cabe duda de que el presidente Donald Trump monetizará el asunto y se ‘colgará’ la medalla de haber presionado a México para acabar con los carteles de drogas.

“Sin duda lo puede capitalizar, porque venimos de 6 años del sexenio anterior donde no se actuó. La exigencia de Estados Unidos para que México actuara también venía porque el gobierno anterior había bajado la cortina y había dicho ‘pásenle como Juan por su casa a la delincuencia’; este sexenio ha actuado distinto".

“Yo estoy convencido de que a instancias del gobierno mismo y, obviamente, también por la presión internacional, sobre todo la ejercida por Estados Unidos, la presión es detener el tráfico de drogas, porque a Estados Unidos lo que le interesa es que no pase la droga. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente en este momento es que se contenga la violencia”, dijo Óscar Tamez.

Fue la mañana de este domingo que, en un operativo por parte de las Fuerzas Mexicanas, se buscaba detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG; sin embargo, este murió cuando el operativo se llevaba a cabo.

Estas acciones desencadenaron hechos violentos en diferentes estados de la república como Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, entre otros.

