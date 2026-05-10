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Finanzas

EUA considera suspender impuesto a gasolina por guerra

Según los datos de la asociación automovilística AAA, esto representa un aumento de más del 50 % desde el inicio de la guerra con Irán

  • 10
  • Mayo
    2026

Estados Unidos considera suspender de manera temporal el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra contra Irán.

De acuerdo con una entrevista brindada por el secretario de Energía, Chris Wright, la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

"Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración", aseguró Wright.

Estos impuestos federales incluyen gravámenes de 18.3 centavos por galón para la gasolina y de 24.3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0.1 centavos por galón.

Estos precios de la gasolina se dispararon hasta alcanzar un promedio de 4.52 dólares por galón.

Según los datos de la asociación automovilística AAA, esto representa un aumento de más del 50 % desde el inicio de la guerra con Irán en Medio Oriente.

Dicha alza en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y los ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.

Según una encuesta publicada a finales de abril por The Washington Post, el 44% de los adultos en Estados Unidos ha reducido la frecuencia con la que conduce, mientras que el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones.

 

 


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