Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_jose_maria_balcazar_f02c78ceb1
Internacional

José María Balcázar es elegido como presidente interino de Perú

Con esto, María Balcázar se convierte en el octavo mandatario desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski quien dejó el cargo en 2018

  • 18
  • Febrero
    2026

Este miércoles, el Congreso de Perú eligió a José María Balcázar, como el nuevo presidente del país, asumiendo el cargo de manera interina después de la destitución de José Jerí.

Con esto, María Balcázar se convierte en el octavo mandatario desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de una década de inestabilidad política en el país.

Balcázar fue elegido como el nuevo presidente de Perú con 64 votos durante la segunda vuelta como titular del Congreso y, por lo tanto, como presidente interino después de conseguir la mayoría de los votos en una sesión extraordinaria.

Tras su victoria, Balcázar presidirá el Congreso y dirigirá el Gobierno hasta la investidura del ganador o ganadora de las elecciones que tendrán lugar el 12 de abril.

Apenas en octubre de 2025, José Jerí había asumido la presidencia de Perú y un día antes de eso había perdido una moción de censura en su contra.

Jerí llegó a la presidencia después de que Dina Boluarte fuera destituida, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Pedro Castillo tras un año y medio de mandato.

Durante su efímero mandato, Jerí fue acusado de sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado, lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

El pasado domingo, el exmandatario señaló que no acudirá a ninguna sesión, argumentando que dicho procedimiento no le otorga un derecho de defensa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_peru_sheinbaum_0f59d5bd3b
Relación con Perú depende del nuevo gobierno: Presidenta
3_e4027db57c
Maestros exigen destitución de directora por irregularidades
INFO_7_UNA_FOTO_45_e5d3fe68d6
El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí
publicidad

Últimas Noticias

deportes_nba_adam_silver_b2a0daf2a5
NBA estaría analizando nuevas medidas contra el ‘tanking’
escena_disney_aceced8ebf
Disney reunirá a influencers latinos para competencia en Orlando
IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
aduana_tamaulipas_2026_2ec1115036
Aduanas de Tamaulipas colapsan por falla de sistema
publicidad
×