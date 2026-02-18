José María Balcázar es elegido como presidente interino de Perú

Este miércoles, el Congreso de Perú eligió a José María Balcázar, como el nuevo presidente del país, asumiendo el cargo de manera interina después de la destitución de José Jerí.

Con esto, María Balcázar se convierte en el octavo mandatario desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de una década de inestabilidad política en el país.

Balcázar fue elegido como el nuevo presidente de Perú con 64 votos durante la segunda vuelta como titular del Congreso y, por lo tanto, como presidente interino después de conseguir la mayoría de los votos en una sesión extraordinaria.

Tras su victoria, Balcázar presidirá el Congreso y dirigirá el Gobierno hasta la investidura del ganador o ganadora de las elecciones que tendrán lugar el 12 de abril.

Apenas en octubre de 2025, José Jerí había asumido la presidencia de Perú y un día antes de eso había perdido una moción de censura en su contra.

Jerí llegó a la presidencia después de que Dina Boluarte fuera destituida, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Pedro Castillo tras un año y medio de mandato.

Durante su efímero mandato, Jerí fue acusado de sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado, lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

El pasado domingo, el exmandatario señaló que no acudirá a ninguna sesión, argumentando que dicho procedimiento no le otorga un derecho de defensa.

Comentarios