Irán niega que se cerrara preacuerdo con EUA, según Tasnim

Irán afirmó este jueves que no existe un preacuerdo cerrado con Estados Unidos, en contra de lo que habían asegurado algunos medios y confirmado fuentes del Gobierno de Estados Unidos.

La agencia cita una fuente próxima al equipo negociador de la República Islámica que afirma que "no es verdad" que se haya llegado a un entendimiento y añade que el texto no está finalizado aún.

También añade que Irán no ha comunicado al mediador pakistaní que el texto esté cerrado y que, cuando el acuerdo esté finalizado, los negociadores de la República Islámica se lo comunicarán al mediador y al pueblo.

"Hasta entonces, cualquier afirmación desde fuentes occidentales sobre la finalización del acuerdo, no es valida".

Estados Unidos confirmó este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego.

Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde de Trump.

EUA alcanza preacuerdo con Irán; falta aprobación de Trump

Estados Unidos confirmó este jueves que sus negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto al fuego.

De acuerdo con fuentes del Gobierno norteamericano, el acuerdo solo necesita ya la luz verde del presidente Donald Trump.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA alcanza preacuerdo con Irán; falta aprobación de Trump

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