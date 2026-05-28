Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
eua_iran_ormuz_9d5feee2a2
Internacional

EUA alcanza preacuerdo con Irán; falta aprobación de Trump

Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados

  • 28
  • Mayo
    2026

Estados Unidos confirmó este jueves que sus negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto al fuego.

De acuerdo con fuentes del Gobierno norteamericano, el acuerdo solo necesita ya la luz verde del presidente Donald Trump.

Según el medio Axios, esta información fue brindada por dos altos cargos estadounidenses que revelaron que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, será "sin restricciones".

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril. Asimismo, Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados.

Axios aseguró que los términos del acuerdo fueron consensuados en gran medida el martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus líderes.

La posibilidad de que el tema nuclear quede para una fase posterior ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump que han criticado las concesiones que Estados Unidos está dispuesto a dar.

Esto sucede después de que ambos efectuaron diversas agresiones en contra de su adversario, donde Estados Unidos alega que fue en defensa propia.

'Irán violó el alto al fuego': EUA tras ataque con misil a Kuwait

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) acusó al gobierno de Irán de romper el alto al fuego al lanzar un misil balístico contra Kuwait y desplegar drones de ataque en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con información difundida por las fuerzas estadounidenses, el ataque ocurrió a las 22:17 horas del 27 de mayo.

Aquí te presentamos la nota completa: 'Irán violó el alto al fuego': EUA tras ataque con misil a Kuwait


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_iran_c6f26c738e
Trump analiza acuerdo con Irán en reunión clave en la Casa Blanca
ormuz_iran_e7a1512f2d
Lanza Irán disparos de advertencia contra 'infractores' en Ormuz
AP_26148812375600_e7e1c3fb22
EUA prepara diseño de billete de $250 dólares con imagen de Trump
publicidad

Últimas Noticias

almeyda_rayados_ea72b3369f
Llega Matías Almeyda para iniciar su etapa en Rayados
jaiba_brava_79c7352dcd
Va la Jaiba Brava por remontada en el Campeón de Campeones
Whats_App_Image_2026_05_29_at_12_17_55_PM_2_422541c2da
Buscan nombramiento de Pueblo Mágico tres municipios tamaulipecos
publicidad

Más Vistas

trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
publicidad
×