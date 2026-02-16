Podcast
Finanzas

Buscarán México y Canadá aumentar su integración económica

Para esto, anunciaron un plan con temas como minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministros, entre otros

  • 16
  • Febrero
    2026

México y Canadá anunciaron que trabajan en un plan de acción con lo que buscan aumentar su integración económica, lo cual se da frente a un contexto económico y comercial complejo y en el marco del proceso de revisión del T-MEC.

Luego de una reunión con empresarios canadienses, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que ese plan incluirá diversos temas como minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro y oportunidades para jóvenes de ambos países.

“En los últimos 30 años la relación entre México y Canadá ha crecido 12 veces, entonces qué tal si aceleramos, porque eso hace sentido independientemente de lo que será la revisión del T-MEC; la revisión del tratado tiene sus propios tiempos y vamos a participar los tres países (México, EUA y Canadá)”, apuntó. 

WhatsApp Image 2026-02-16 at 6.13.02 PM.jpeg

En este sentido, Ebrard aseguró que Canadá es un socio “muy confiable para México”, el cual le viene muy bien en la economía, en inversión y en comercio. 

A detalle, dijo que en materia de minerales, tema que será incluido en el plan, el secretario de Economía resaltó que, si bien Canadá tiene una gran experiencia y mucha tecnología, está por concretar una “inversión muy importante” de una empresa mexicana en la zona de Quebec. 

“Ya no solo es inversión canadiense en México, sino que por primera vez empieza a ser mexicana en Canadá”, apuntó. 

WhatsApp Image 2026-02-16 at 6.13.02 PM (1).jpeg

El segundo tema que incluirá el plan son los procesos de refinación de minerales, donde Canadá tiene una “ventaja muy grande” sobre México; sin embargo, dijo, nuestro país ya no quiere seguir solamente produciendo minerales, sino que también se busca procesarlos. 

Por su parte, Dominic LeBlanc, responsable del comercio con América del Norte de Canadá, coincidió en que el objetivo común es diversificar exportaciones al mundo, incluyendo mayores flujos comerciales entre ambos países y en construir alianzas en sectores estratégicos. 

WhatsApp Image 2026-02-16 at 6.13.03 PM.jpeg

Paralelo a ello, y luego de participar en una sesión plenaria en el marco de la misión comercial del equipo de Canadá a México, conformada por 240 organizaciones y 370 líderes empresariales, Ebrard además aseguró que “no estamos en una zona de confort como en el pasado”, debido a las políticas comerciales impulsadas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, desde su regreso a la Casa Blanca.


