Fallas en aduanas ‘pegan’ a exportadores e industria de NL

En el caos registrado en el sistema general de aduanas se generaron filas de 16 kilómetros de espera, cuando habitualmente son de menos de 2 kilómetros

  • 20
  • Febrero
    2026

El caos registrado en el sistema general de aduanas impactó a la industria y actividad exportadora de Nuevo León, quienes enfrentaron filas de espera de hasta 16 kilómetros en algunos de los puntos fronterizos.

De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, esa cifra se registró en el Puente III de Nuevo Laredo, y se colocó muy encima de las filas de menos de 2 kilómetros que normalmente se registran en ese lugar.

Al respecto, el director de dicho organismo, Andrés Franco, reconoció en entrevista que los envíos desde la región noreste se vieron afectados por dichas fallas.

“Normalmente, los cruces para exportar de México hacia Estados Unidos son de 1 o 2 kilómetros. Ayer (miércoles) la fila se hizo de 16 kilómetros”, explicó. 

Además, mencionó que el traslado de todo tipo de envíos y mercancías se vio trastocado con esta situación, la cual, se dijo, ya fue normalizada este jueves, al menos en el sistema central aduanero.

“(Afectó) a todas las aduanas, a todas las mercancías, debido a que en su mayoría cruzan vía por Laredo, y por la mañana cruzan exportaciones de México hacia Estados Unidos y Canadá, fueron las más afectadas”, indicó Franco a El Horizonte. 

"Algunas de las alertas emitidas a socios en la jornada del miércoles mencionaron lo siguiente: “Se informa a la comunidad de comercio exterior que, de acuerdo con notificación de la autoridad aduanera en Nuevo Laredo, actualmente se registra una intermitencia en el sistema central, lo que ha ocasionado la suspensión del cruce de vehículos”. 

Por ello, añadieron: “Se recomienda tomar previsiones en la programación de operaciones y evitar saturar el sistema, a fin de contribuir a una pronta normalización del servicio”. 

Entre algunas recomendaciones, pidieron monitorear el comportamiento de la fila, dosificar el envío de unidades y mantener comunicación constante con transportistas y agentes aduanales, a fin de evitar saturaciones y contribuir a una circulación más ágil y ordenada. 

Cabe mencionar que este jueves, El Horizonte publicó que una falla en el sistema central de aduanas provocó que el 18 de febrero la suspensión temporal de cruces y largas filas de tráileres en las aduanas de Nuevo Laredo y Reynosa. 

Esto generó afectaciones al flujo de importación y exportación en los principales puntos de carga de la frontera tamaulipeca. 

En Nuevo Laredo, la interrupción fue comunicada a transportistas como una “intermitencia en el sistema central” de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con suspensión temporal del cruce de vehículos, de acuerdo con el aviso difundido por la Central de Servicios de Carga de la ciudad. 

Industria de NL enfrenta lentitud en procesos

Por su parte, la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo León mencionó que, de acuerdo con una exploración rápida a los socios del organismo, no se identificó una afectación generalizada en las operaciones. 

Sin embargo, reconoció que “algunos socios con exportaciones importantes reportaron tiempos atípicamente largos o excedidos en los trámites habituales de comercio exterior”.

El organismo agregó que “si bien las operaciones no se detuvieron, sí se registraron lapsos más prolongados en los procesos, lo que generó ineficiencias en dinámicas que normalmente se desarrollan con mayor agilidad”.

Fotos Cortesía: Comce Noreste


