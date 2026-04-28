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Finanzas

Fondos de Medio Oriente tendrían 38.5 % de Paramount-WBD

Solicita a reguladores estadounidenses permitir una mayor participación extranjera en la empresa resultante de su adquisición de Warner Bros. Discovery

  • 28
  • Abril
    2026

Paramount Skydance solicitó autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para permitir que inversionistas extranjeros, principalmente fondos soberanos de Medio Oriente, puedan poseer hasta el 49.5 % del capital de la nueva compañía que surgirá tras su adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD).

Dentro de ese porcentaje, un 38.5 % quedaría concentrado en tres gigantes financieros de la región: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, en una operación que podría redefinir el mapa global del entretenimiento.

Fondos soberanos del Golfo tendrían peso estratégico

Según la documentación presentada, la distribución prevista sería la siguiente:

  • Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí: 15.1 %
  • Fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos: 12.8 %
  • Autoridad de Inversiones de Catar: 10.6 %

Aunque estos capitales tendrían una participación significativa, el control efectivo de la empresa permanecería en manos de David Ellison,director ejecutivo de Paramount Skydance, su padre Larry Ellison, cofundador de Oracle, y la firma RedBird Capital.

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Los Ellison conservarían los derechos de voto y la capacidad de decisión estratégica.

La solicitud llega porque la normativa actual de la FCC limita a 25 % la propiedad extranjera en compañías con licencias de radiodifusión, salvo que una participación superior sea considerada beneficiosa para el interés público.

Paramount argumentó que permitir mayor inversión internacional fortalecería su competitividad frente a otros conglomerados mediáticos y contribuiría a robustecer la industria de medios estadounidense.

Una operación de 111 mil millones de dólares

La aprobación reciente de los accionistas de Warner Bros. Discovery despejó el camino para una de las mayores fusiones en la historia del entretenimiento.

El acuerdo, valuado en 111 mil millones de dólares, daría a Paramount control sobre un vasto portafolio que incluye:

  • HBO y HBO Max
  • Warner Bros. Studios
  • DC
  • CNN
  • TNT
  • TBS
  • HGTV
  • Discovery+

La magnitud del movimiento genera expectativas, pero también preocupación en Hollywood por la concentración de poder y posibles cambios en producción, distribución y empleo.

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Como parte de la transacción, los accionistas de WBD obtendrán 31 dólares por cada acción ordinaria, consolidando una salida financiera clara mientras se concreta la integración corporativa.


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