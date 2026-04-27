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Internacional

Rusia hará todo para que llegue la paz a Irán: Vladímir Putin

El mandatario ruso calificó de agresión los bombardeos de Estados Unidos e Israel, por lo que afirmó que hará lo posible para responder por sus intereses

  • 27
  • Abril
    2026

El presidente Vladímir Putin aseguró este lunes que Rusia "hará todo lo posible" para que la paz llegue lo antes posible a Medio Oriente.

En su reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, el mandatario ruso afirmó que hará todo lo posible para responder por los intereses de todos los pueblos de la región.

"Por nuestra parte, haremos todo lo posible, que responda a nuestros intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz llegue lo antes posible. Usted conoce bien nuestra postura" aseguró Putin.

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El presidente ruso calificó de agresión los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Vemos qué valiente y heroicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía"

Recordó que la semana pasada recibió un mensaje del líder supremo de la República IslámicaMojtaba Jameneí, por lo que pidió al ministro que le transmitiera "las más sinceras palabras de agradecimiento" y "confirmar que Rusia, al igual que Irán, está dispuesto a continuar nuestras relaciones estratégicas".

Irán agradece a presidente Putin por su firme postura sobre conflicto con EUA e Israel

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que tanto Jameneí como el presidente Masud Pezeshkian, le pidieron encarecidamente que transmitiera "sus mejores deseos" al líder ruso.

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"Estamos agradecidos por su postura firme y sólida en apoyo de la República Islámica de Irán."

También insistió en dar las gracias a su interlocutor por sus condolencias por la muerte del ayatolá Alí Jameneí, y el apoyo a la elección de su hijo Mojtaba como sucesor.

Subrayó que para Teherán estas relaciones significan una asociación estratégica al máximo nivel, por lo que la cooperación bilateral se desarrollará "independientemente de lo que ocurra".


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