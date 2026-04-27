Irán trata de 'regionalizar' la paz ante posibles negociaciones

En lugar de sentarse a negociar con sus interlocutores estadounidenses, Irán considera el intentar "regionalizar la paz".

El ministro de Exteriores, Abbás Araqchí, se ha embarcado en una gira con paradas en Islamabad, Mascate y Moscú, con el objetivo de enviar un mensaje a Estados Unidos con un "nuevo marco" de negociaciones.

Teherán trata de pasar de una "guerra regional" a una "paz regional" y pretende implicar a más países en un potencial acuerdo de paz con Estados Unidos.

"Agradecido de mis amables anfitriones en Omán. Importantes discusiones sobre asuntos bilaterales y desarrollos regionales. Como únicos estados ribereños del Hormuz, nuestro enfoque incluyó formas de garantizar un tránsito seguro que sea de beneficio para todos nuestros queridos vecinos y el mundo. Nuestros vecinos son nuestra prioridad."

Appreciative of my gracious hosts in Oman.



Important discussions on bilateral matters and regional developments. As only Hormuz littoral states, our focus included ways to ensure safe transit that is to benefit of all dear neighbors and the world.



Our neighbors are our priority pic.twitter.com/QffTsjCWgW — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 26, 2026

Estos viajes y este nuevo marco de negociaciones se producen en medio del endurecimiento de la postura iraní, que se niega a negociar hasta que Estados Unidos levante el cerco naval a sus puertos y buques.

A pesar del anuncio iraní de que no se celebraría una segunda ronda de diálogo tras la primera del 11 y 12 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que enviaba a su equipo negociador liderado por Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

El diplomático no explicó en qué consiste ese marco, pero medios como el estadounidense Axios apuntan que Teherán busca desvincular las negociaciones nucleares de las del fin de la guerra.

Tras su primera parada en Islamabad, Araqchí pasó unas horas en Mascate, donde se reunió con el sultán omaní, Haizam bin Tariq, para "mantener una estrecha coordinación que garantice los intereses comunes".

Ahora se encuentra en Moscú, para que brinde su postura sobre el conflicto desarrollado en Medio Oriente.

Rusia hará todo para que llegue la paz a Irán: Vladímir Putin

El presidente Vladímir Putin aseguró este lunes que Rusia "hará todo lo posible" para que la paz llegue lo antes posible a Medio Oriente.

En su reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, el mandatario ruso afirmó que hará todo lo posible para responder por los intereses de todos los pueblos de la región.

Aquí te presentamos la nota completa: Rusia hará todo para que llegue la paz a Irán: Vladímir Putin

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