Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
iran_trata_regionalizar_la_paz_ante_posibles_negociaciones_840cf02ed5
Internacional

Irán trata de 'regionalizar' la paz ante posibles negociaciones

Ahora se encuentra en Moscú con el presidente Putin, para que este brinde su postura sobre el conflicto desarrollado en Medio Oriente

  • 27
  • Abril
    2026

En lugar de sentarse a negociar con sus interlocutores estadounidenses, Irán considera el intentar "regionalizar la paz".

El ministro de Exteriores, Abbás Araqchí, se ha embarcado en una gira con paradas en Islamabad, Mascate y Moscú, con el objetivo de enviar un mensaje a Estados Unidos con un "nuevo marco" de negociaciones.

Teherán trata de pasar de una "guerra regional" a una "paz regional" y pretende implicar a más países en un potencial acuerdo de paz con Estados Unidos.

"Agradecido de mis amables anfitriones en Omán.

Importantes discusiones sobre asuntos bilaterales y desarrollos regionales. Como únicos estados ribereños del Hormuz, nuestro enfoque incluyó formas de garantizar un tránsito seguro que sea de beneficio para todos nuestros queridos vecinos y el mundo.

Nuestros vecinos son nuestra prioridad."

Estos viajes y este nuevo marco de negociaciones se producen en medio del endurecimiento de la postura iraní, que se niega a negociar hasta que Estados Unidos levante el cerco naval a sus puertos y buques.

A pesar del anuncio iraní de que no se celebraría una segunda ronda de diálogo tras la primera del 11 y 12 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que enviaba a su equipo negociador liderado por Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

El diplomático no explicó en qué consiste ese marco, pero medios como el estadounidense Axios apuntan que Teherán busca desvincular las negociaciones nucleares de las del fin de la guerra.

Tras su primera parada en Islamabad, Araqchí pasó unas horas en Mascate, donde se reunió con el sultán omaní, Haizam bin Tariq, para "mantener una estrecha coordinación que garantice los intereses comunes".

Ahora se encuentra en Moscú, para que brinde su postura sobre el conflicto desarrollado en Medio Oriente.

Rusia hará todo para que llegue la paz a Irán: Vladímir Putin

El presidente Vladímir Putin aseguró este lunes que Rusia "hará todo lo posible" para que la paz llegue lo antes posible a Medio Oriente.

En su reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial en San Petersburgo con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, el mandatario ruso afirmó que hará todo lo posible para responder por los intereses de todos los pueblos de la región.

Aquí te presentamos la nota completa: Rusia hará todo para que llegue la paz a Irán: Vladímir Putin

 

 

 

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_tesoro_eua_c7810c37d7
EUA sanciona 35 entidades por integrar red financiera iraní
petroleo_super_107_dolares_tras_discurso_trump_407fd9d0ea
Petróleo supera US$111 tras rechazo de acuerdo con Irán
Wall_Street_abre_mixto_en_la_primera_sesion_del_2026_126f340154
Wall Street abre mixto en jornada marcada por guerra contra Irán
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_56_19_PM_992b20e518
Bajan gobierno y empresarios diésel a $27 pesos el litro
AP_26119094041323_da9636f99a
Tigres derrota al Nashville por 1-0 y sueña con la Final de Conca
Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_46_02_PM_951283e676
Previenen también en embarazadas y bebés los efectos del plomo
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×