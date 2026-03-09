Gasolina sube 17% en EUA desde inicio de guerra contra Irán

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los $3.48 dólares por galón, en un aumento en sus costos impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El alza se produce después de que el precio del crudo superara los $100 dólares por barril este lunes, debido a que los países de Medio Oriente redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región.

Miembros del G7 tomarán medidas necesarias

Países del G7 se reunieron hoy para abordar la situación y anunciaron que están dispuestos a adoptar "todas las medidas necesarias" para estabilizar los mercados de hidrocarburos, incluyendo la liberación de reservas estratégicas.

En el décimo día del conflicto, se provocó un fuert repunte en los mercados energéticos. Tan solo en la última semana, el precio del crudo WTI ha aumentado alrededor de 35%, lo que impulsó también los precios del diésel y el combustible para aviones.

De acuerdo con los datos recopilados por The Wall Street Journal, los precios más altos de la gasolina se registran en la costa oeste del país, el mayor incremento semanal se ha observado en estados como Texas, Oklahoma, Luisiana, Ohio y Florida.

Ante esto, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó el domingo que el repunte de los precios de la energía podría prolongarse durante algunas semanas, pero no meses.

