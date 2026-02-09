Podcast
Finanzas

Costará celebrar Día del Amor $3,037 pesos en promedio en 2026

Los chocolates pasaron de $129 pesos a $149 pesos, mientras que un arreglo floral de rosas subió de $400 pesos a $460 pesos

  • 09
  • Febrero
    2026

Celebrar el Día del Amor y la Amistad será más costoso este 2026. Según un sondeo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio por persona alcanza los $3,037 pesos, lo que representa un incremento de 15.8 % respecto al año pasado, cuando fue de $2,623 pesos.

Entre los productos más solicitados, se encuentran los chocolates que pasaron de $129 pesos a $149 pesos, mientras que un arreglo floral de rosas subió de $400 pesos a $460 pesos. Otros aumentos incluyen paletas en forma de corazón, $112 pesos; globo decorativo, $160 pesos; pastel chico, $156 pesos; peluche mediano, $450 pesos; y cena romántica para dos en restaurante de gama media, $1,600 pesos.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 2.57.22 PM (2).jpeg

Estos aumentos han llevado a los consumidores a ajustar sus compras, priorizando el valor del detalle sobre el costo del regalo y seleccionando uno o dos en lugar de toda la gama de productos. Esto evidencia que, pese al contexto económico complejo, la celebración se mantiene, aunque con ajustes al presupuesto.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 2.57.22 PM (1).jpeg

El panorama también refleja cambios sociales y de consumo: crecen los hogares unipersonales, se consolidan las citas digitales y el cuidado de mascotas se mantiene como un gasto relevante, mostrando que los mexicanos distribuyen su presupuesto entre distintas prioridades afectivas y económicas.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 2.57.23 PM.jpeg

En conjunto, la inflación, los aumentos en productos de consumo y los cambios sociales muestran que San Valentín sigue siendo una fecha significativa, pero que requiere planeación para mantener la tradición sin comprometer la economía de las familias.


