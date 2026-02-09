Costará celebrar Día del Amor $3,037 pesos en promedio en 2026

Celebrar el Día del Amor y la Amistad será más costoso este 2026. Según un sondeo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio por persona alcanza los $3,037 pesos, lo que representa un incremento de 15.8 % respecto al año pasado, cuando fue de $2,623 pesos.

Entre los productos más solicitados, se encuentran los chocolates que pasaron de $129 pesos a $149 pesos, mientras que un arreglo floral de rosas subió de $400 pesos a $460 pesos. Otros aumentos incluyen paletas en forma de corazón, $112 pesos; globo decorativo, $160 pesos; pastel chico, $156 pesos; peluche mediano, $450 pesos; y cena romántica para dos en restaurante de gama media, $1,600 pesos.

Estos aumentos han llevado a los consumidores a ajustar sus compras, priorizando el valor del detalle sobre el costo del regalo y seleccionando uno o dos en lugar de toda la gama de productos. Esto evidencia que, pese al contexto económico complejo, la celebración se mantiene, aunque con ajustes al presupuesto.

El panorama también refleja cambios sociales y de consumo: crecen los hogares unipersonales, se consolidan las citas digitales y el cuidado de mascotas se mantiene como un gasto relevante, mostrando que los mexicanos distribuyen su presupuesto entre distintas prioridades afectivas y económicas.

En conjunto, la inflación, los aumentos en productos de consumo y los cambios sociales muestran que San Valentín sigue siendo una fecha significativa, pero que requiere planeación para mantener la tradición sin comprometer la economía de las familias.

