Kuwait acusa a Irán de planear ataque armado en isla estratégica

El gobierno de Kuwait acusó este martes a Irán de enviar un equipo armado perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica para ejecutar un presunto ataque contra la isla Bubiyan, una zona estratégica del golfo Pérsico donde se desarrolla un proyecto portuario financiado por China.

Según las autoridades kuwaitíes, el incidente ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando un grupo de seis hombres armados intentó infiltrarse en la isla ubicada al noroeste del país, cerca de las fronteras con Irak e Irán.

Kuwait asegura haber frustrado la infiltración

El gobierno kuwaití afirmó que las fuerzas de seguridad lograron detener a cuatro integrantes del grupo, mientras que otros dos consiguieron escapar durante el operativo.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los elementos de seguridad resultó herido durante la intervención.

Kuwait identificó a los detenidos como dos capitanes navales de la Guardia Revolucionaria, un teniente naval y un teniente del ejército iraní.

Las autoridades señalaron que el comando planeaba realizar “actos hostiles”, aunque no detallaron cuáles eran los objetivos específicos de la operación.

Isla Bubiyan, pieza clave para China

En la isla Bubiyan se construye el puerto Mubarak Al Kabeer, considerado uno de los proyectos estratégicos más importantes de la región y vinculado a la iniciativa china de la Franja y la Ruta.

El desarrollo busca fortalecer las rutas comerciales y energéticas entre Asia, Oriente Medio y África.

Durante conflictos recientes en la región, instalaciones relacionadas con este proyecto ya habían sido blanco de ataques atribuidos a Irán, según versiones oficiales.

Trump y Xi abordarán crisis iraní

La denuncia de Kuwait se produce además a pocos días de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino Xi Jinping en Beijing.

Se prevé que la situación en Irán y la estabilidad energética global formen parte central de las conversaciones, especialmente por el impacto que las tensiones han tenido en el suministro de petróleo y combustibles.

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